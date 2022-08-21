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В Албании задержаны два россиянина и украинец

В Албании двух россиян и украинца задержали при попытке проникнуть на военный завод неподалеку от города Грамши. Один из них оказал сопротивление и ранил двоих военных, охранявших завод. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, их подозревают в шпионаже.

Министерство обороны Албании сообщило, что сопротивление охране оказал 24-летний россиянин. Он пытался фотографировать на территории военного завода, а при задержании использовал против военных, предположительно, газовый баллончик. Его сопровождали 33-летняя россиянка и 25-летний гражданин Украины, их имена не называются.

Военный завод в Грамши во времена коммунистического правления производил автоматы АК-49. Сейчас, по сообщению Минобороны Албании, он "оказывает производственные услуги оборонной промышленности".

В российском посольстве Албании на запрос СМИ ответили, что пока не получали официальной информации о задержании от албанских властей и узнали о происходящем только из прессы.

Албания с 2009 года является членом НАТО.

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