Дворкович из-за санкций перестал исполнять обязанности главы ФИДЕ

Президент международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадий Дворкович, включённый 23 июля в санкционный список ЕС, объявил о том, что приостановил осуществление своих полномочий. Заявление Дворковича опубликовано на сайте ФИДЕ.

По словам бывшего вице-премьера российского правительства, он считает решение о включении его в санкционный список незаконным и несправедливым и обжалует его. Однако, учитывая, что санкции "могут помешать стабильному функционированию ФИДЕ", он решил приостановить исполнение обязанностей до тех пор, пока будет оставаться в санкционном списке. Обязанности президента возьмет на себя заместитель президента ФИДЕ, бывший чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд из Индии.

"Дворкович не будет осуществлять обязанности, повинности, права и прерогативы, предусмотренные Уставом ФИДЕ", - говорится в заявлении Совета ФИДЕ.

Аркадий Дворкович – бывший вице-премьер российского правительства. После начала войны в интервью американскому журналу Mother Jones он осудил "любую войну, в том числе и эту" и сказал, что "думает о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны". Критики Дворковича утверждают, что на самом деле он не порвал с Кремлём. Его имя фигурировало в проекте 20-го пакета санкций, но исчезло из него. Дворковича, однако, включили в следующий, 21-й пакет, на том основании, что через ФИДЕ он продвигает пророссийскую повестку.

В марте 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину ФИДЕ ограничила участие российских шахматистов – они продолжили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе (под флагом ФИДЕ), но не в командных соревнованиях. В ноябре 2025 года ФИДЕ позволила женской сборной России принять участие в командном первенстве мира под флагом ФИДЕ, несмотря на протесты Украины и ряда европейских федераций. А в декабре 2025 года Международная шахматная федерация поддержала возвращение российских сборных на турниры, однако на данный момент сохраняются ограничения по использованию российской символики. С Беларуси ограничения были сняты.

В сентябре предстоят выборы нового руководства ФИДЕ. Дворкович ранее заявлял о своём намерении баллотироваться. Неизвестно, будет ли он теперь выдвигать свою кандидатуру.