В "Единой России" назвали главу фонда "Сколково" "национал-предателем"

Отстранение российской шахматной сборной от соревнований под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) – это очередной шовинистический выпад против россиян. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Турчак также резко раскритиковал главу ФИДЕ, председателя "Сколково" Аркадия Дворковича, который выступил против войны с Украиной. Турчак назвал слова Дворковича "национал-предательством" и предложил уволить его из "Сколкова".

"Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах. значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович", – отметил Турчак.

Дворкович – бывший помощник президента России Дмитрия Медведева и вице-премьер правительства. На днях в интервью американскому журналу Mother Jones он выступил против военных действий россиской армии на территории Украины.

"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война ", - сказал Дворкович.

Сегодня же стало известно, что ФИДЕ отстранила российские и белорусские сборные от участия в международных соревнованиях, но разрешила россиянам и белорусам выступать в личных турнирах под флагом федерации.