Двойное "бинго". Евгений Фирсов – о либеральной идее

В эти непростые недели, когда в России, по-видимому, происходит окончательный разгром остатков сообщества приверженцев либеральной идеи, когда обычные для либеральных лент лозунги вроде "Россия будет свободной!" меняются вдруг на "Кто не уедет сейчас – сядет и надолго", хочется вспомнить слова когда-то одного из самых влиятельных архитекторов режима Владислава Суркова: "Мало кому слышно заглушаемое фоновым медийным шумом насмешливое молчание судьбы. Мало кому интересно, что есть еще и медленные, массивные новости, приходящие не с поверхности жизни, а из её глубины. Оттуда, где движутся и сталкиваются геополитические структуры и исторические эпохи. Запоздало доходят до нас их смыслы. Но никогда не поздно их узнать". В этом коротком отрывке дважды повторяются слова "мало кому..." – и именно на них я хотел бы поставить акцент и со своей стороны.



По-видимому, у прогрессивной гуманистической идеи опять ничего не получилось в России. Впрочем, так, кажется, было всегда. Но почему Сурков вторит: "Мало кому..."?

Всё, что мы знаем о либеральной демократии (не имеет никакого отношения к ЛДПР): её элементы, характерные признаки и черты, условия и критерии, – в действительности зиждется на двух столпах: верховенстве Закона и приоритете ценности личности над ценностью общности. И в случае России здесь мы имеем сразу двойное "бинго"! Российское общество антилегалистично – это почти медицинский факт, и российское общество веками воспитывается в духе коммунитаризма, практически не зная, что такое индивидуализм. Разумно возникает вопрос: разве это Путин за 20 лет насадил и взрастил антилегализм и коммунитаризм в стране? Если нет, тогда почему абстрактная либеральная партия борется с "режимом Путина", если этот режим очевидно сам является продуктом общества? Наше общество не приняло либеральную идею. Горькая правда состоит в том, что оно и не должно было её принять. Николай Бердяев более ста лет назад написал: "У русского народа есть государственный дар покорности, смирения личности перед коллективом. бахвальство снаружи и рабье смиренье внутри. Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нём не окрепло ещё сознание личности, её достоинства и её прав".

Возможно, каждое общество вольно жить в своих собственных верованиях, убеждениях и даже заблуждениях

Что же является первоисточником нашего замечательного ценностного ряда, который всеми силами нужно охранять от всяческих враждебных проникновений? Есть несколько расхожих и не очень версий или штампов, как то советское прошлое, ордынское наследие или даже лучи из космоса. Однако степень разработанности, доказанности этих тезисов, кажется, ушла очень недалеко, если вообще сдвинулась с отправной точки, чего нельзя сказать о предположении о влиянии деноминационных особенностей главенствующей религии: "Их религиозные корни, а вовсе не коммунистический опыт, поддерживают авторитаризм и неприятие риска". Потому вряд ли что-то изменится в России – режим прекрасно понимает, кто, а точнее что, является его настоящим родителем, а вот оппоненты режима – нет. Министр обороны России называет самой страшной угрозой для страны внутреннее "разложение" общества (кавычки добавлены мной), вероятно, имея в виду проникновение сторонних ценностей.

И если в отношении России я преисполнен пессимизма, то Украина и даже Беларусь, по моему мнению, имеют вполне себе хорошие шансы. При этом мне лично бросается в глаза и то, что я называю "большой украинской ошибкой" – мокрыми тряпками и разными вениками по стране гоняют "русский дух", хотя источником болезней, от которых в Украине хотят избавиться, является, по моему глубокому убеждению, дух не русский, а византийский. Обидно же станет, когда будет проделана большая работа, а болезни не уйдут. Несомненно, какой-то путь в "антирусском" направлении уже пройден, но если вы посмотрите, к примеру, на показатель "Независимость судебной системы" в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (2019 год), то позиции Украины (105-я строчка из 141) там даже хуже, чем у России (91-я строчка из 141). По моему мнению, если Украина действительно хочет навсегда интегрироваться в современную Европу, ей следует обратить внимание на тот самый вековой рассадник антилегализма и коммунитаризма. Никаких секретных средств тут нет – православие не может жить на свободном конкурентном рынке религиозных течений, максимум может существовать, а также в условиях реального отделения церкви от государства, то есть без государственного финансирования и охранительства. Конечно же, при всём при этом должна быть обеспечена неподдельная свобода вероисповедания.

Если же вернуться к России, то, как бы это ни было больно, Сурков говорил о ней: "Далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества". Но, если посмотреть на вопрос с философской точки зрения, то, возможно, каждое общество вольно жить в своих собственных верованиях, убеждениях и даже заблуждениях.

Евгений Фирсов – блогер



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