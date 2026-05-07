Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни

Бывший министр обороны Китая Вэй, 12 июня 2022 года
Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает агентство "Синьхуа".

Министры были осуждены по делам о коррупции. Согласно решениям военного суда, Вэй был признан виновным в получении взяток, а Ли – в получении и предложении взяток. Другие подробности обвинения не приводятся.

Оба также лишены политических прав пожизненно, а их имущество будет конфисковано.

В Китае смертный приговор с отсрочкой исполнения обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершает преступлений в течение периода отсрочки.

72-летний Вэй занимал пост министра обороны с 2018 по 2023 год. 68-летний Ли сменил его на этом посту – он пробыл министром менее восьми месяцев в 2023 году.

Вэй и Ли стали одними из первых высокопоставленных военных, которые были арестованы в ходе кампании Си Цзиньпина по чистке среди высшего командного состава армии. По последним оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, около 100 высокопоставленных военных были уволены или исчезли из публичного пространства, что позволяет предположить, что в отношении них ведется расследование.

