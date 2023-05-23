Двое олимпийских чемпионов по тхэквондо из России, Владислав Ларин и Максим Храмцов, не допущены до чемпионата мира в Баку. Первым об этом сообщило издание Inside the Games, позже информацию подтвердили в Союзе тхэквондо России.

Спортсмены должны были выступить там в нейтральном статусе. Чемпионат мира пройдёт с 29 мая по 6 июня. В нём, по данным Inside the Games, примут участие 14 российских и 9 белорусских тхэквондиста. Участвовать как нейтральным россиянам и белорусам разрешил в марте Международный олимпийский комитет.

Комиссия по рассмотрению заявок определила, что двое претендентов на участие в турнире не соответствуют критериям допуска, – сообщается на официальном сайте организаторов чемпионата мира. Что именно стало поводом для их отвода не сообщается. Согласно рекомендациям МОК, спортсмены не должны поддерживать российское вторжение в Украину и представлять вооружённые силы или силовые ведомства.

27-летний Ларин и 25-летний Храмцов представляют Центральный спортивный клуб армии, они выступали на Всемирных военных играх. Последний также "использовал букву Z в сообщениях в инстаграме," — рассказывало издание Tribuna.com.

17 мая об отказе участвовать в чемпионате из-за допуска россиян и белорусов сообщила украинская федерация тхэквондо. Вице-президент федерации Сергей Васильченко в интервью украинскому общественному телевидению сообщил, что федерация "собирает факты", чтобы доказать, что некоторые из допущенных нейтральных спортсменов — российские или белорусские военнослужащие.

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