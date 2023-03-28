МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Решение было принято во вторник на заседании исполкома организации в Лозанне.

Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к турнирам при следующих условиях:

Они должны выступать в нейтральном статусе, без использования флагов, гимнов и символики своих стран;

Они должны выступать индивидуально, без допуска к командным соревнованиям;

Спортсмены не должны поддерживать вторжение в Украину;

Спортсмены не должны быть представителями вооружённых сил или силовых ведомств.

На соревнования с участием таких спортсменов нельзя будет проносить российские флаги или любую другую символику, связанную со страной. Спортсмены будут представлять на соревнованиях себя лично, а не какую-либо страну.

Эти рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и в 2026 года в Милане — по ним решение будет принято позже.

Многие российские и белорусские спортсмены-олимпийцы формально являются сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими своих стран. Среди них ведущие российские спортсмены — фигуристка Александра Трусова, лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, перечисляет Sports.ru.