МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Решение было принято во вторник на заседании исполкома организации в Лозанне.
Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к турнирам при следующих условиях:
- Они должны выступать в нейтральном статусе, без использования флагов, гимнов и символики своих стран;
- Они должны выступать индивидуально, без допуска к командным соревнованиям;
- Спортсмены не должны поддерживать вторжение в Украину;
- Спортсмены не должны быть представителями вооружённых сил или силовых ведомств.
На соревнования с участием таких спортсменов нельзя будет проносить российские флаги или любую другую символику, связанную со страной. Спортсмены будут представлять на соревнованиях себя лично, а не какую-либо страну.
Эти рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и в 2026 года в Милане — по ним решение будет принято позже.
Многие российские и белорусские спортсмены-олимпийцы формально являются сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими своих стран. Среди них ведущие российские спортсмены — фигуристка Александра Трусова, лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, перечисляет Sports.ru.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, заявив, что считает, что одно лишь их присутствие будет "манифестацией насилия и беззакония".
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и президент МОК Томас Бах.
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