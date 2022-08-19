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Двоих жителей Санкт-Петербурга арестовали за кражу ящерицы

Иллюстративное фото

Суд в Санкт-Петербурге на два месяца заключил Валерию Гарипову и Артёма Авакяна под стражу. Петербуржцы похитили ящерицу из Ленинградского зоопарка, а когда она умерла – выбросили её в окно. Об этом сообщают Север.Реалии со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, вечером 13 августа 2022 года обвиняемые проникли в зоопарк и украли ящерицу рода Акантозавр Натали. Стоимость рептилии суд оценил в 21 тысячу рублей.

Похитители принесли ящерицу домой, поместили в отдельный аквариум и купили необходимый корм. Однако через два дня животное погибло, и Авакян выбросил его труп в окно. "Суду стало известно, что ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12 этажа", – говорится в сообщении пресс-службы петербургских судов.

По словам следователя, Авакян совершил циничное преступление, сопряжённое с жестоким отношением к животному, что указывает на "деформацию его моральных ценностей".

Авакян сказал, что ему стыдно за свой поступок и он готов извиниться перед зоопарком. Как и Гарипова, он просил не заключать его под стражу и обещал возместить зоопарку причинённый ущерб. Однако суд отправил обвиняемых в СИЗО по 16 октября 2022 года.

  • За кражу, совершённую группой лиц с незаконным проникновением в помещение, грозит штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет колонии.
  • По статистике 2020 года, за кражу при отягчающих обстоятельствах суд чаще приговаривал к реальному и условному лишению свободы.

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