Двоих жителей Санкт-Петербурга арестовали за кражу ящерицы

Суд в Санкт-Петербурге на два месяца заключил Валерию Гарипову и Артёма Авакяна под стражу. Петербуржцы похитили ящерицу из Ленинградского зоопарка, а когда она умерла – выбросили её в окно. Об этом сообщают Север.Реалии со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, вечером 13 августа 2022 года обвиняемые проникли в зоопарк и украли ящерицу рода Акантозавр Натали. Стоимость рептилии суд оценил в 21 тысячу рублей.

Похитители принесли ящерицу домой, поместили в отдельный аквариум и купили необходимый корм. Однако через два дня животное погибло, и Авакян выбросил его труп в окно. "Суду стало известно, что ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12 этажа", – говорится в сообщении пресс-службы петербургских судов.

По словам следователя, Авакян совершил циничное преступление, сопряжённое с жестоким отношением к животному, что указывает на "деформацию его моральных ценностей".

Авакян сказал, что ему стыдно за свой поступок и он готов извиниться перед зоопарком. Как и Гарипова, он просил не заключать его под стражу и обещал возместить зоопарку причинённый ущерб. Однако суд отправил обвиняемых в СИЗО по 16 октября 2022 года.