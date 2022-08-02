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За жестокое убийство собаки назначили 240 часов обязательных работ

Суд в городе Северодвинске Архангельской области назначил обвиняемому 240 часов обязательных работ за жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель.

Согласно приговору, осуждённый повесил собаку на дереве и покинул место преступления. Убийство произошло в конце мая 2022 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, преступник выгуливал крупную соседскую собаку в местном лесопарке. Во время прогулки он изготовил петлю из собачьего поводка, накинул её животному на шею и перекинул через ветку дерева так, чтобы собака оказалась в висячем положении. Животное погибло.

Обинямый полностью признал свою вину. Отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.

  • По данным портала "Достоевский", в половине случаев обвиняемых в жестоком убийстве животного приговаривают к обязательным и исправительным работам. Ещё 18% назначают штраф. Реальное лишение свободы получает около 9% осуждённых, однако в последние годы их число растёт.
  • За убийство человека обвиняемым грозит пожизненное заключение. Штрафы и обязательные работы статьёй не предусмотрены.

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