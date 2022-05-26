Двум военным РФ грозит 12 лет тюрьмы за обстрел украинских посёлков

Украинская прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для двух пленных российских солдат-контрактников, обстрелявших жилые дома в Харьковской области. Ранее оба военнослужащих признали свою вину. 12 лет - максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судят.

В четверг Котелевский районный суд Полтавской области в Украине продолжил рассматривать дело Александра Бобыкина и Александра Иванова. Как сообщает издание The Guardian, в ходе заседания военнослужащие признали, что служили в артиллерийском подразделении, которое вело огонь по целям в Украине из Белгородской области.

“Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России”, — сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины “Град”. Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.

Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются.

По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.

Во время предыдущего судебного заседания 19 мая Бобыкин и Иванов полностью признали вину, заявив, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они узнали только во время следствия. По словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.

Приговор Александру Бобыкину и Александру Иванову огласят 31 мая.

Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.

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