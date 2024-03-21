Решения по доходам от активов России на саммите ЕС, вероятно, не будет

На открывающемся сегодня в Брюсселе саммите лидеры Европейского союза обсудят план использования миллиардов евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на покупку оружия для Украины.

Однако против направления этих средств на покупку оружия для ВСУ выступает Венгрия, сообщает Deutsche Welle со ссылкой источник. По словам высокопоставленного европейского дипломата, среди большинства стран ЕС есть общее понимание того, что сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а не на восстановление. Будапешт же настаивает на том, что конфискованные у России деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для ВСУ.

Агентство Reuters также предполагает, что окончательное решение об использовании доходов от российских активов не будет принято. В проекте декларации говорится, что лидеры договорились о дальнейшем рассмотрении этого вопроса, включая возможное их использование для вооружения Украины.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, на этой неделе предложила использовать 90% доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около 3 млрд евро. Оставшиеся 10% доходов от замороженных российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, в котором находятся различные ценные бумаги и наличные средства российских центральных банков на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Европейские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о намерении ЕС доставить деньги в Украину к июлю. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Речь в данный момент идёт именно о доходах, а не самих активах, вопрос о гипотетической конфискации которых пока не стоит на повестке дня.

Россия охарактеризовала план ЕС как "бандитизм и воровство".

В последние недели лидеры ЕС выражают растущую тревогу в связи с ситуацией на фронте в Украине, поскольку ВСУ, пытающиеся сдерживать российские войска, испытывают нехватку боеприпасов, а американский пакет военной помощи Киеву на сумму в 60 миллиардов долларов остается не принятым Конгрессом.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят также вопрос о том, как следует финансировать увеличивающиеся расходы на оборону. Ряд лидеров европейских государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, поддержали предложение премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о выпуске европейских оборонных облигаций. Однако такие страны, как Германия, Австрия, Нидерланды и Швеция, пока настроены скептически.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к лидерам стран ЕС по видеосвязи.

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