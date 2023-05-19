Безос выиграл контракт на строительство корабля для полета на Луну

Космическая компания Blue Origin, руководимая миллиардером Джеффом Безосом, выиграла у NASA контракт на строительство космического корабля, который доставит астронавтом на поверхность Луны и обратно на Землю. Об этом в пятницу объявило руководство NASA.

Как сообщает Reuters, принятое решение обеспечит Соединённым Штатам вторую экспедицию на Луну по программе Artemis ("Артемида"). Ранее, в 2021 году, контракт на 3 миллиарда долларов для создания первого корабля выиграл Илон Маск, глава компании SpaceX.

Контракт компании Безоса стоит 3,4 миллиарда долларов. Основатель Amazon.com заявил, что участие в совместной работе с NASA для высадки астронавтов на Луну является для него честью.

Blue Origin планирует построить посадочный аппарат Blue Moon lander высотой 16 метров в сотрудничестве с компаниями Lockheed Martin, Boeing. Компьютерное оснащение обеспечит фирма Draper, а робототехнику - фима Astrobotic.

Спускаемый аппарат корабля Starship, разработанный компанией SpaceX, готовится осуществить два пилотируемых полёта к Луне по программе Artemis. Первый (облёт Луны) запланирован на ноябрь 2024 год. Полёт корабля The Blue Moon запланирован на 2029 год.

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что сотрудничество с другими компаниями, в частности, постройка двух кораблей для полетов на Луну, способствует коммерческому соревнованию и, таким образом, снижает для NASA расходы на освоение космоса.