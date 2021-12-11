Компания Безоса отправила в суборбитальный полёт новый экипаж

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin отправила в суборбитальный полёт ракету New Shepard. Запуск состоялся с полигона в Западном Техае.

На борту, помимо четверых туристов в составе экипажа, есть почетные гости. Одна из них дочь американского астронавта Алана Шепарда. Он стал первым человеком, совершившим суборбитальный полёт. Лауре Шепард 74 года. Когда её отец впервые отправился в космос, она была школьницей.

Весь суборбитальный полет занял около десяти минут. Корабль достиг максимальной высоты - почти 105 километров. Это чуть больше международно признанной границы космоса. Пассажиры несколько минут провели в невесомости.

В октябре несколько бывших и нынешних сотрудников Blue Origin обратились с жалобой в Федеральное авиационное управление США. Авторы документа отмечали, что руководство компании ставит скорость сборки ракет выше их характеристик, что может влиять на безопасность полётов. В декабре авиационное управление США заявило, что не выявило проблем с безопасностью полётов в компании Безоса.

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