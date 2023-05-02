Джихадист Кадер Аднан умер после 86 дней голодовки в израильской тюрьме

В израильской тюрьме после 86 дней голодовки умер Кадер Аднан, один из высокопоставленных членов группировки "Исламский джихад". Он был обвинен в терроризме.

Тюремная служба Израиля сообщила, что заключенный был найден без сознания на полу своей камеры. Его смерть была зарегистрирована в больнице после попыток реанимации. Ранее, когда здоровье Аднана ухудшилось из-за голодовки, он отказался от медицинской помощи, информирует Би-би-си.

Через несколько часов после смерти Аднана из Сектора Газа были выпущены в сторону Израиля три ракеты. Пока никто не взял на себя ответственность за ракетный обстрел. По сообщениям израильской армии, ракеты упали на открытом пространстве, никто не пострадал. Жена Аднана назвала смерть мужа мученической, призвав его сторонников не отвечать на его смерть возмездием. "Не должна пролиться ни одна капля крови", заявила Ранда Моуса.

Радикальная группировка "Исламский джихад" заявила, что Израиль заплатит наивысшую цену за смерть Аднана. Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе обвинил власти Израиля в намеренном убийстве Аднана.

За последние 20 лет Кадер Аднан неоднократно попадал в израильскую тюрьму, объявлял голодовки, протестуя против своего задержания.

Пятую, последнюю голодовку он объявил в связи с арестом около трёх месяцев назад. Задержание произошло у него дома в городе Арраба, вблизи города Дженин на севере Западного берега реки Иордан. Он был обвинен в поддержке терроризма. Суд по его делу должен был состояться в мае.

По словам жены Аднана, он отказывался от помощи врачей в тюремных условиях, требуя перемещения из тюремной больницы в гражданскую. Израильские власти также не допускали к нему адвоката, отмечает Би-би-си.