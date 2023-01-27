Израиль усиливает меры безопасности на границе с сектором Газа и в Иерусалиме, а также в Иудее и Самарии после очередного обострения арабо-израильского конфликта и начавшихся беспорядков в Палестинской автономии.

В ночь на 27 января израильская армия нанесла удар по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населённых пунктов на юге Израиля.

Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Операция прошла 26 января. Погибли, по последним данным, 11 палестинцев, два десятка человек получили ранения.

Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки "Исламский джихад", которые планировали теракты. Во время операции в Дженине они открыли огонь по израильтянам и были убиты ответными выстрелами, уточняет The Jerusalem Post.

Власти Палестинской автономии сообщили, что жертвой стала как минимум одна мирная жительница. На этом фоне палестинцы решили прекратить координацию мер безопасности с Израилем и пообещали обратиться в ООН и Международный уголовный суд, назвав случившееся актом израильской агрессии.

Агентство Associated Press называет рейд армии и спецслужб Израиля самым масштабным и смертоносным за два десятилетия.

Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу жертв среди гражданского населения в Дженине. При этом Госдепартамент считает ошибочным решение палестинских властей передать дело в ООН и Международный уголовный суд.