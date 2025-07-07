Джинн национализма. Ольга Абраменко – о последствиях ксенофобии

В разгаре российско-азербайджанский скандал, отправной точкой которого стало жестокое задержание и пытки этнических азербайджанцев в Екатеринбурге, в результате которых двое из них умерли, прочие были сильно избиты. Избиениям подверглись и случайные российские граждане, жестоко задержанные в Азербайджане, – на произвол и насилие власти Азербайджана ответили "симметрично", тоже намеренно публичным произволом и насилием. Эксперты и журналисты уже сделали несколько обзоров того, как в последние десятилетия складывались российско-азербайджанские отношения: припомнили и трагедию со сбитым самолетом, и то, что подобные случаи полицейского произвола против азербайджанцев, как мигрантов, так и граждан РФ, в России вообще-то происходили постоянно, и об азербайджанской составляющей российской организованной преступности. Едва ли не главный обсуждаемый сейчас вопрос – почему именно сейчас Россия так демонстративно уязвила Азербайджан и почему в кои-то веки Азербайджан отреагировал, да еще так резко и в такой же ужасной манере. Эксперты отмечают глобальные геополитические причины нынешнего обострения (усилился альянс Азербайджана и Турции, есть прогресс в урегулировании конфликта с Арменией – а Россия сдает позиции в южнокавказском регионе и пытается их вернуть).

Мне на память приходят несколько эпизодов, связанных с азербайджанцами, из правозащитной работы прошлых лет. 2011 год, поселок Сагра – в 40 км от Екатеринбурга. Бытовой конфликт соседей, милиция на вызов не едет, один из участников ссоры (этнический ром) обращается за подмогой к криминальному авторитету, в поселок выдвигается вооруженная группа, где были люди разных национальностей, но в СМИ её упорно называли "азербайджанской бандой". Местные вооружились двустволкой, в перестрелке погиб один из нападавших – этнический азербайджанец, банда отступила. Началась националистическая кампания: Екатеринбург заклеен стикерами "Выйду замуж за сагринца", выпускаются футболки "Сагра, мы с тобой", политики призывают "коренных жителей" вооружаться против "этнических оккупантов", в интернете транслируются клипы с песнями о героизме сагринцев и экстремистские призывы разобраться с "понаехавшими". Жестко проверяют и закрывают торговые точки азербайджанцев. Полетели головы местных милицейских начальников, новоназначенное следствие выяснило, что "цыганский наркобизнес" и "азербайджанская мафия" в Сагре – фейк, причиной бытового конфликта признана личная неприязнь.

Те же 2010-е годы. Помню свое изумление, когда в обычной государственной школе обнаружился "азербайджанский этаж" – в противоположность этажу "православному" (так их называли учителя). Сегрегацию в школах мы видели и раньше и уже не удивлялись – это были широко распространенные в местах компактного проживания ромских общин "цыганские классы" и "цыганские школы", но сегрегация азербайджанских детей происходила в центре Петербурга.

2015 год, в Петербурге произошел криминальный инцидент с участием двух азербайджанцев. Губернатор Полтавченко звонит главе азербайджанской национально-культурной автономии Мамишеву, тот как советник губернатора по национальным вопросам собирает глав всех национальных организаций Петербурга "диаспор" и предлагает фактически коллективную ответственность: "Мы составим список кафе, ресторанов, рынков, которыми руководят наши люди. И если там совершается преступление, руководители будут отвечать за то, что не сообщили о происходящем на их территории".

2024 год, депутат Петр Толстой призывает заканчивать с "межнациональным либерализмом" и приравнивает национальные диаспоры, землячества и общины к "легализованным мафиозным структурам", со своими законами и обычаями, параллельными российским.

Градус ненависти и ксенофобии в российском обществе очень высок

Эти эпизоды складываются в довольно характерную картину жизни этнических меньшинств в России. С одной стороны, некоторые возможности развивать национальную жизнь (закон о национально-культурных автономиях, например). С другой – криминализация защиты прав коренных народов и этнических меньшинств и вообще всей этой повестки (регионализм, федерализм, самоопределение, идентичность), дискриминация (сегрегация детей в школах – куда очевиднее), применение коллективной ответственности, уязвимость перед правоэкстремистскими группировками, которых поддерживают высокопоставленные российские чиновники, обвинения в создании "мафиозных структур" и "параллельных законов".

Тезис о единых законах и равенстве перед ними прозвучал в реакциях российских пропагандистов на эскалацию российско-азербайджанского конфликта. В частности, напарник Соловьева Мардан разглагольствовал в том духе, что у нас вообще всё нормально и "ровно", задержанные азербайджанцы – это граждане России, у нас все равны перед законом независимо от происхождения и времени/оснований получения российского паспорта – при чем тут вообще Азербайджан, почему он вмешивается? (как будто допустимы пытки и жестокое задержание кого бы то ни было).

Если со стороны пропагандистов рассуждения о равенстве всех граждан перед законом было чистым лицемерием, то местные власти при помощи этого аргумента иногда пытаются сдерживать ксенофобную агрессию. В репортажах с "народных сходов" можно видеть, как местные руководители в регионах, где происходят инциденты и даже массовые беспорядки с вовлечением этнических меньшинств, пытаются разъяснять толпе, что преступления, ДТП, другие инциденты должны расследоваться независимо от этнической принадлежности причастных. Но население так не считает: легкость перерастания в погромы и массовые беспорядки бытовых ссор соседей или реакций на дорожно-транспортные происшествия, а тем более криминальные инциденты, где кто-то серьезно пострадал пострадал или даже погиб, свидетельствует о том, что градус ненависти и ксенофобии в российском обществе очень высок. Примеры – и давние (Сагра, с азербайджанцами), и недавние (Чемодановка, Коркино, теперь Саратовская область – откуда этническое большинство требует выселить ромское меньшинство – между прочим, граждан России).

Государственная национальная политика России, разрабатываемая и реализуемая под руководством ФАДН (Федерального агентства по делам национальностей), декларирует две составляющие: укрепление гражданской нации "россияне" и поддержку культур народов России. Уже не раз говорилось о том, что первая составляющая сильно превалирует и на деле выливается в русификацию и пренебрежение правами этнических меньшинств. Сейчас ФАДН опубликовало проект обновленной "Стратегии государственной национальной политики до 2036 года", в которой эти тенденции сохраняются и усиливаются, а глава ФАДН Игорь Баринов договорился до того, что повторил вполне фашистский слоган, который я помню с предвыборной кампании Жириновского: "Хорошо русским – хорошо всем".

Дискриминация меньшинств, ущемление их прав – это источник напряженности, и в интересах государства и всего населения страны эту напряженность гасить. Выпустить джинна агрессивного национализма на волю легко, загнать его обратно гораздо труднее. Если меньшинствам плохо – плохо всем.





Ольга Абраменко – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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