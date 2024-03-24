Джо Байден и Дональд Трамп победили на праймериз в Луизиане

В американском штате Луизиана прошли праймериз – голосование, в ходе которого политические партии решают, кто из их членов станет баллотироваться на президентских выборах. Кандидатом от демократической партии ожидаемо стал действующий президент США Джо Байден, от республиканской – Дональд Трамп, который уже занимал президентское кресло с 2017 по 2021 годы.

Результат праймериз в Луизиане был предсказуем, отмечает Associated Press. И Байден, и Трамп остались единственными кандидатами от своих партий - их конкуренты уже сняли свои кандидатуры. Однако, по мнению издания, для непартийных избирателей оба претендента не имеют однозначно положительной репутации. Байдену и его администрации многие ставят в вину недостаточно решительные действия в отношении текущего конфликта в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной в США и Евросоюзе террористической. За фигурой Трампа тянется шлейф уголовных обвинений в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Тем не менее на праймериз и Байден, и Трамп уже одержали уверенные победы в нескольких штатах. В ходе кампании оба они опираются на свои достижения за время работы в Белом доме и представляют друг друга угрозой для Америки.