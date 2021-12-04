Джо Байден и Владимир Путин проведут 7 декабря "видео-саммит"

Президент Росси Владимир Путин и президент США Джо Байден проведят 7 декабря "длинный разговор" по видеосвязи и обсудять положение вокруг Украины в связи с дисклокацией крупной группировки российских войск у границ этой страны. Как сообщил корреспондент CNN в репортаже своего корреспондента из Киева, со сылкой на источник в Кремле, переговоры, по всей вероятности, состоятся примерно в 19 часов по московскому времени.

Накануне, 3 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков, Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане после захвата власти в этой стране талибами, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. По словам Ушакова, дата и время проведения саммита уже известны, но для их официального обнародования следует окончательно согласовать все параметры с США. Эти сведения приводит телеканал "Дождь".

В отличие от данных военного командования Украины, которое оценивает численность передислоцированных российских войск в 94 тысячи, американская разведка говорит о 70 тысячах, но допускает увеличение до 175 тысяч солдат и офицеров. Отмечается, что указанные части находятся в постоянном движении в направлении к границе и обратно, судя по всему – с целью запутать наблюдателей и не выдать своих реальных боевых задач.