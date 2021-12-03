Джо Байден анонсировал инициативы, направленные на поддержку Киева

Президент США Джо Байден заявил, что готовит пакет всеобъемлющих мер, которые затруднят российскому президенту Владимиру Путину решения, направленные против Украины.

"Я собираю воедино то, что считаю наиболее всесторонним и значимым набором инициатив, которые очень, очень помешают господину Путину сделать то, что, как люди опасаются, он готовится сделать", - сказал Байден на встрече с журналистами в пятницу в Белом доме.

Байден добавил, что его администрация находится в постоянном контакте с властями в Киеве и европейскими союзниками.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее 3 декабря заявил, что Россия сконцентрировала вблизи украинских границ свыше 94-х тысяч своих военных и, возможно, готовится к крупномасштабному наступлению в конце января будущего года, отмечает Reuters.

В последние недели участились обвинения со стороны стран Запада и Украины в адрес России о наращивании ею армейской группировки и возможной подготовке к военному вторжению на украинскую территорию. В Москве, в свою очередь, обвиняют Украину и США в дестабилизирующей активности, указывая на вероятность подготовки Киевом наступления на востоке Украины, что украинские власти категорически отрицают.

Помощник российского президент Юрий Ушаков сообщил 3 декабря, что предварительно утверждена дата новых переговоров лидеров России и Соединённых Штатов. "Прорабатывается возможность общения Путина и Байдена в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - сказал Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение Путина и Байдена состояться до визита российского лидера в Индию, намеченного на 6 декабря, Юрий Ушаков дал отрицательный ответ.