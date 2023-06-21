Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпиня диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный зонд. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию, Байден заявил: "Причина, почему Си Цзиньпин был очень недоволен, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом шаре, — сказал Байден. — А это диктаторам очень не нравится — когда они не знают, что происходит".

Китайские власти уже назвали слова Джо Байдена "политической провокацией". "Высказывания американской стороны крайне абсурдны, безответственны и серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая. Это открытая политическая провокация. Китай крайне недоволен и решительно выступает против", - заявил в среду китайский МИД.

Комментарии американского лидера прозвучали всего через день после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, где он сказал, что эту страницу в двусторонних отношениях, имея ввиду сбитый аэростат, "надо перевернуть", отмечает агентство.

Визит Блинкена, как подчеркивалось, был направлен на улучшение двусторонних отношений, которые находятся на самом низком уровне за многие десятилетия. 19 июня в Пекине прошли переговоры Блинкена с Си Цзиньпином.

На пресс-конференции по итогам встречи госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты и Китай согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения. Вместе с тем, по словам представителя США, между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остаются глубокие разногласия по ряду вопросов. Подробностей он не привёл.