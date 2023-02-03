Госсекретарь США Энтони Блинкен отменяет свой визит в Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил на неопределённый срок свой визит в Китай, который должен был состояться на следующей неделе. Причиной стало появление в воздушном пространстве США китайского аэростата. Пентагон сообщил, что аэростат может быть военным и использоваться в целях шпионажа.

МИД Китая заявил, что это метеорологический зонд и принёс извинения за то, что он случайно залетел на американскую территорию. Тем не менее американская сторона расценила инцидент как вторжение в воздушное пространство и нарушение международного законодательства.

Визит госсекретаря Блинкена в Пекин был согласован главами США и Китая в ноябре прошлого года. Это был бы первый визит такого уровня с 2017 года. Блинкен должен был обсудить с китайским руководством широкий спектр вопросов, включая экономическое сотрудничество, политику в отношении пандемии COVID-19, международные закупки микрочипов, и в особенности беспокоящий США рост нестабильности в отношениях Китая и Тайваня.

Теперь, по сообщениям СМИ со ссылками на Госдепартамент, Блинкен посетит Китай, "как только для этого будут подходящие условия".

Китайский аэростат был замечен над территорией шата Монтана несколько дней назад, и находится в воздухе до сих пор. Высокопоставленные официальные лица США посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать его, опасаясь, что падение обломков может представлять угрозу. На базе военно-воздушных сил США Мальмстрём в Монтане находится 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет.