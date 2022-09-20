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Джо Байден номинирует на пост посла в России Линн Трейси

Линн Трейси

Президент США Джо Байден номинирует на пост нового американского посла в России карьерного дипломата Линн Трейси, сообщил во вторник Белый дом.

В настоящий момент Трейси занимает должность главы американской дипмиссии в Армении.

Пост посла США в Москве остаётся вакантным с 4 сентября, когда завершился срок полномочий посланника Джона Салливана. Последние месяцы его работы пришлись на период российского военного вторжения в Украину и резкое обострение отношений России со странами Запада, включая США, которые осудили войну и ввели против Москвы несколько пакетов жёстких экономических санкций.

О возможном назначении на пост посла в России Линн Трейси ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на свои осведомлённые источники.

С 2014 по 2017 год Трейси работала заместителем посла в Москве. До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Линн Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики, отмечает "Голос Америки".

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