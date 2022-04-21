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Джо Байден объявил о выделении помощи Украине на 800 млн долларов

Президент США Джо Байден, 8 марта 2022 года

Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. Помимо этого, США запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты.

Байден заявил, что Россия "переориентировала" свою кампанию на захват новой территории на востоке Украины, в связи с этим необходимо выделение дополнительной военной помощи со стороны стран Запада. Он также отметил, что США продолжат делиться с Украиной разведданными, которые "помогают противостоять российской агрессии".

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