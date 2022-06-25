Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля над оружием

Президент США Джо Байден подписал наиболее значительный за несколько десятилетий закон об усиление мер безопасности в сфере оборота стрелкового оружия. Документ стал результатом двухпартийного компромисса, который было сложно представить до недавних нескольких случаев массовой стрельбы, включая гибель 19 детей и двух их учителей в школе города Ювалде, в Техасе, отмечает агентство Associated Press.

Подписанный им закон глава Белого дома назвал "историческим достижением", одновременно отметив, что хотя документ и не предусматривает всего, чего бы он хотел, но включает меры для спасения жизней, к которым нынешний глава американской администрации давно призывал.

Новый закон, в частности, обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, запрещает лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать оружие в течение как минимум пяти лет. Инициатива также делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации в федеральном реестре – с сопутствующими обязательствами – для торговцев оружием.

На реализацию прописанных в законе мер предусмотрено выделение 13 миллиардов долларов. Часть этой суммы пойдёт на поддержку финансирования программ по охране психического здоровья, на помощь школам, где были случаи массовой стрельбы, в том числе в Ньютауне (в Коннектикуте), в Паркленде, в штате Флорида. Также предусмтрено выделение штатам грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих.

Палата представителей Конгресса окончательно одобрила документ в пятницу, на следующий день после того, как аналогичное решение принял Сенат. В предыдущий раз Конгресс принимал подобные меры в 1993 году, запрещая штурмовое оружие, но с тех пор этот запрет утратил силу.

Джо Байден поставил под законом подпись в преддверии двух саммитов в Европе – встречи лидеров G7 в Германии и саммита НАТО в Мадриде.