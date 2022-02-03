Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши убит в бою в Сирии, в провинции Идлиб, американским спецназом в ночь на четверг. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Ночью по моему указанию вооруженные силы США в северо-западной Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", – говорится в заявлении президента. Там сказано, что все участвовавшие в операции американцы вернулись домой.

В заявлении также говорится, что дальнейшие комментарии, связанные с операцией, последуют в течение дня.

Ранее, как отмечает Associated Press, министертво обороны США подтверждало информацию о рейде в Сирии, не называя его задачи. Агентство приводит предварительные сведения о 13 убитых, включая шестерых детей и четырёх женщин. Перестрелка и взрывы продолжались более двух часов. Американские военные прибыли на вертолетах, осадив дом в районе города Атма, близ границы с Турцией.

Reuters также пишет о 13 убитых, ссылаясь на сотрудников местных экстренных служб. Агентство отмечает, что американские военные использовали громкоговорители, предупреждая женщин и детей о необходимости срочно покинуть место боестолкновения.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши возглавил "Исламское государство" спустя несколько дней после того, как в результате американского рейда в том же сирийском регионе в октябре 2019 года был убит предыдущий главарь боевиков Абу Бакр аль-Багдади.

"Исламское государство" запрещено в России.