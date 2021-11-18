Английская писательница Джоан Роулинг не попала в специальный эпизод сервиса HBO Max, приуроченного к двадцатилетию выхода первой экранизации её книги о волшебнике Гарри Поттере. Издание The Hollywood Reporter связывает это с обвинениями писательницы в трансфобии.

Выпуск о фильме "Гарри Поттер и философский камень" запланирован на 1 января 2022 года. В нём снялись исполнители главных ролей в фильме — британские актёры Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие друзей Гарри, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли и режиссёр фильма Крис Коламбус.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Роулинг появится в эпизоде только в архивных съёмках. Сама 56-летняя писательница ситуацию пока что не комментировала.