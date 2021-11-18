Английская писательница Джоан Роулинг не попала в специальный эпизод сервиса HBO Max, приуроченного к двадцатилетию выхода первой экранизации её книги о волшебнике Гарри Поттере. Издание The Hollywood Reporter связывает это с обвинениями писательницы в трансфобии.
Выпуск о фильме "Гарри Поттер и философский камень" запланирован на 1 января 2022 года. В нём снялись исполнители главных ролей в фильме — британские актёры Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие друзей Гарри, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли и режиссёр фильма Крис Коламбус.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Роулинг появится в эпизоде только в архивных съёмках. Сама 56-летняя писательница ситуацию пока что не комментировала.
- В 2020 году Роулинг была раскритикована в социальных сетях за то, что иронизировала над термином "люди, у которых есть менструация", предположив, что они должны называться "женщинами". Она не согласилась с комментаторами, рассказывавшими ей о том, что биологический пол может отличаться от гендера.
- После этого в поддержку трансгендерных женщин выступили Дэниел Рэдклифф, Уотсон и исполнитель главной роли в фильме по вселенной Гарри Поттера "Фантастические твари и где они обитают" Эдди Редмэйн.
- Во время скандала в соцсетях распространился хештег #RIPJKRowling (покойся с миром, Джоан Роулинг). Под ним пользователи выражали соболезнования в связи со смертью писательницы. Её сторонники в ответ заявили, что она столкнулась с проявлением так называемой культуры отмены.
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