Британский премьер назвал Путина "примером токсичной маскулинности"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будь президент России Владимир Путин женщиной, он не начал бы "безумную, мачистскую" войну в Украине.

"Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности – это то, что он делает в Украине", – заявил Джонсон в интервью немецким СМИ после завершения саммита "большой семёрки" в Баварских Альпах. Также Джонсон призвал женщин чаще занимать руководящие посты.

Во время первой встречи на саммите G7 Джонсон в шутку спросил, не снять ли им пиджаки, чтобы показать, насколько они "круче Путина" с известной фотографии. В переговорах участвовала только одна женщина – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.