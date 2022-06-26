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Джонсон предложил "семёрке" раздеться по пояс, чтобы быть "круче Путина"

Борис Джонсон (крайний справа) на встрече лидеров стран "Группы семи", Германия, 26 июня 2022 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам "Группы семи" для фотографии за обедом раздеться по пояс, чтобы выглядеть "круче Путина". Об этом сообщают СМИ, освещающие мероприятия "семёрки".

В ответ премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничиться просто верховой ездой.

Российские СМИ напоминают, что в 2009 году президент России Владимир Путин отдыхал в Туве. Тогда в прессе были опубликованы фотографии, на которых раздетый до пояса президент едет верхом на лошади.

В 2017 году тоже были опубликованы фотографии раздетого по пояс Путина на рыбалке с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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