Джонсон предложил "семёрке" раздеться по пояс, чтобы быть "круче Путина"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам "Группы семи" для фотографии за обедом раздеться по пояс, чтобы выглядеть "круче Путина". Об этом сообщают СМИ, освещающие мероприятия "семёрки".

В ответ премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничиться просто верховой ездой.

Российские СМИ напоминают, что в 2009 году президент России Владимир Путин отдыхал в Туве. Тогда в прессе были опубликованы фотографии, на которых раздетый до пояса президент едет верхом на лошади.

В 2017 году тоже были опубликованы фотографии раздетого по пояс Путина на рыбалке с главой Минобороны Сергеем Шойгу.