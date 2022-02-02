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Джонсон призвал Путина не совершать "трагическую ошибку"

Борис Джонсон в Киеве

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вечером в среду заявил о неготовности НАТО "адекватно реагировать" на "российские озабоченности", а также о "хроническом саботаже Киевом Минских соглашений".

Такие формулировки содержатся в сообщении Кремля о разговоре. Утверждается, что был проведён "достаточно подробный обмен мнениями" как по вопросу об Украине, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности.

Представитель британского премьера заявил, что Джонсон выразил глубокую обеспокоенность в связи с российским "враждебным поведением" на границе с Украиной, высказался в поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что любое российское вторжение на украинскую территорию будет "трагической ошибкой". Он также сказал, что Украина имеет право стремиться к членству в НАТО. Как говорится в сообщении, оба лидера согласились с тем, что эскалация ситуации - ни в чьих интересах.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин готов говорить даже с теми, "кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране". Это высказывание заметила британская пресса, посчитав, что оно направлено против Джонсона.

Великобритания занимает жёсткую позицию по отношению к России в связи с последними событиями вокруг Украины, которой, как опасаются на Западе, грозит масштабное российское вторжение. Накануне британский премьер посетил Киев, где вновь предупредил Москву о том, что возможное вторжение может обойтись ей дорого. Он также записал видео в поддержку Украины. Британия в последние недели начала поставки вооружения в Украину.

Накануне после встречи в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин впервые более чем за месяц прокомментировал переговоры с США и их союзниками о "гарантиях безопасности". Он посетовал, что союз НАТО не хочет отказаться от своей политики "открытых дверей" и высказал опасения, что в случае принятия Украины в НАТО может начаться война между Россией и Североатлантическим союзом из-за Крыма.

США и страны НАТО отвергли такие требования России, как отказ от принятия в Североатлантический союз Украины и демонтаж инфраструктуры НАТО в странах, недавно вступивших в союз. В то же время, они готовы к переговорам по вопросу о контроле над вооружениями и по ряду других вопросов. В Москве пока не дали официального ответа на эти предложения.

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