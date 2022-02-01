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"Нам что, воевать с блоком НАТО?" Путин – о перспективах вступления Украины в альянс

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США и НАТО насчёт гарантий безопасности. Он выступил в Кремле после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путём. Представим, что Украина – член НАТО – начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет", – заявил политик, расшифровка выложена на сайте Кремля.

Президент также заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по поводу гарантий безопасности. По его словам, в ответе Запада не было "адекватного учёта трёх ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года".

"НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счёт других", – сказал Путин.

  • В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
  • На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО, а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.

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