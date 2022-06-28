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Джонсон призвал российских учёных переезжать в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Путина и ситуацией в стране, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет The Guardian.

"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - сказал Джонсон на полях саммита "Группы семи" (G7) в Баварии

По словам Джонсона, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании. В рамках программы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас увеличен почти на 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию приедут около 130 украинских ученых. Подобную поддержку британские власти предлагают теперь и их российским коллегам, пишет The Guardian.

В марте, вскоре после российского военного вторжения в Украину, британские власти сообщили, что выделят 3 миллиона фунтов стерлингов на поддержку украинских ученых. Одновременно Лондон объявил о прекращении финансирования исследовательских программ, которые проводятся с российскими государственными университетами и организациями.

В конце апреля президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым, чтобы "ускорить уже начавшуюся утечку мозгов" и "лишить президента Владимира Путина талантливых россиян",писала The New York Times. По данным газеты, предложение касается граждан России, имеющих степень магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерная инженерия или квантовая физика.

В середине мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Соединенные Штаты переманивают лучших российских ученых. Он призвал создать в стране условия, чтобы специалистам "было бы комфортнее работать" . Глава РАН также выступил против разрыва научных связей с учеными из стран, которые власти России считают недружественными, отметив, что восстановить контакты будет сложно.

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