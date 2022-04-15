Глава РАН заявил о приостановке научного сотрудничества с Китаем

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов. Сложности, по его словам, возникают и в сотрудничестве с академиями наук других стран, которые "срывают" совместные мероприятия.

"Наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения", - цитирует Сергеева "Интерфакс".

В 2019 году РАН и Академия наук Китая подписали "дорожную карту" о сотрудничестве. Оно касается таких направлений, как исследования деятельности мозга и изучения Тибетского плато, также планировались совместные экспедиции в Южно-Китайское море и восточную Арктику для установления источников выброса метана. В том же году было подписано соглашение с Академией наук США.

Сейчас, по словам Сергеева, Российская академия наук находится в беспрецедентной ситуации. Она продолжает контакты с теми учеными, которые хотят сотрудничать, но с агентствами и академиями наук других стран - в том числе Франции, Германии и США отношения заморожены , рассказал Сергеев.

В конце марта Великобритания объявила об ограничении финансирования совместных с Россией научных проектов, которые имеют "стратегическое значение для российского государства".

В то же время крупнейшие мировые издательства научных журналов выпустили совместное заявление о приостановке продаж в России и сервисов этих издательств для российских научных организаций. Статьи российских ученых могут быть опубликованы на сервисах при наличии положительных отзывов от международного сообщества, однако российским ученым будет запрещено пользоваться иностранными. На долю России приходится два с половиной процента мировой научной продукции.