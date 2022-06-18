Джонсон выступил за то, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина получила возможность провести в будущем году конкурс "Евровидение".

Об этом он заявил по возвращении из Киева, который он посетил накануне - во второй раз с начала российского вторжения в Украину.

Накануне организатор "Евровидения" - Европейский вещательный союз - заявил, что, вопреки правилам, по которым конкурс должна проводить страна-победитель предыдущего года, в будущем году из-за военных действий и связанных с ними угроз "Евровидение" не сможет пройти в Украине. При этом победу на конкурсе в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra - за счёт единодушного голосования телезрителей почти во всех странах Европы.

По словам Джонсона, украинцы победили на конкурсе "честно и справедливо" и должны получить возможность провести его в 2023 году. Британский премьер отметил, что до следующего конкурса ещё почти год, и он надеется, что к тому моменту "всё будет хорошо", и Украина получит возможность его провести. По его словам, страна этого заслуживает. Конкурс, по мнению Джонсона, может пройти в Киеве или другом "безопасном городе".

При этом организаторы предложили провести "Евровидение-2023" именно Британии, чей представитель занял в этом году второе место. Джонсон сказал, что был бы рад проведению конкурса в Великобритании, но Украина заслуживает этого больше.

Организаторы накануне заявили, что совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности, и пришли к выводу, что это невозможно. В министерстве культуры Украины, однако, заявили, что оспорят это решение.

Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах - после побед своих представителей. После победы Kalush Orchestra президент Владимир Зеленский выражал надежду, что в будущем конкурс пройдёт в Мариуполе, который в момент проведения "Евровидения-2022" был осаждён российской армией. Сейчас этот город, чрезвычайно сильно пострадавший в ходе боёв, под контролем России и сепаратистов "ДНР".

Российские войска в апреле отступили от Киева, и украинская столица сейчас вне зоны действия артиллерии. Однако иногда по ней всё же наносятся ракетные удары.