Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Джонсон выступил за то, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина получила возможность провести в будущем году конкурс "Евровидение".

Об этом он заявил по возвращении из Киева, который он посетил накануне - во второй раз с начала российского вторжения в Украину.

Накануне организатор "Евровидения" - Европейский вещательный союз - заявил, что, вопреки правилам, по которым конкурс должна проводить страна-победитель предыдущего года, в будущем году из-за военных действий и связанных с ними угроз "Евровидение" не сможет пройти в Украине. При этом победу на конкурсе в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra - за счёт единодушного голосования телезрителей почти во всех странах Европы.

По словам Джонсона, украинцы победили на конкурсе "честно и справедливо" и должны получить возможность провести его в 2023 году. Британский премьер отметил, что до следующего конкурса ещё почти год, и он надеется, что к тому моменту "всё будет хорошо", и Украина получит возможность его провести. По его словам, страна этого заслуживает. Конкурс, по мнению Джонсона, может пройти в Киеве или другом "безопасном городе".

При этом организаторы предложили провести "Евровидение-2023" именно Британии, чей представитель занял в этом году второе место. Джонсон сказал, что был бы рад проведению конкурса в Великобритании, но Украина заслуживает этого больше.

Организаторы накануне заявили, что совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности, и пришли к выводу, что это невозможно. В министерстве культуры Украины, однако, заявили, что оспорят это решение.

Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах - после побед своих представителей. После победы Kalush Orchestra президент Владимир Зеленский выражал надежду, что в будущем конкурс пройдёт в Мариуполе, который в момент проведения "Евровидения-2022" был осаждён российской армией. Сейчас этот город, чрезвычайно сильно пострадавший в ходе боёв, под контролем России и сепаратистов "ДНР".

Российские войска в апреле отступили от Киева, и украинская столица сейчас вне зоны действия артиллерии. Однако иногда по ней всё же наносятся ракетные удары.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG