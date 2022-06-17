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Евровидение-2023 пройдёт не в Украине

Победитель Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra

Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, который является организатором музыкального конкурса.

В следующем году Евровидение должно было пройти в стране-победительнице Евровидения-2022 — Украине. С учётом продолжающегося российского вторжения, организаторы совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности. После всестороннего анализа организаторы пришли к выводу, что безопасность, необходимая для проведения конкурса, не гарантирована.

"Мы намерены сделать так, чтобы победа Украины отразилась на шоу следующего года. Это будет приоритетом в наших обсуждениях со страной-хозяином конкурса", — сказано в заявлении организаторов Евровидения.

Теперь Европейский вещательный союз начнёт переговоры с британскими партнёрами о проведении Евровидения-2023 в Великобритании. В 2022 году её представитель занял второе место.

  • Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
  • Международный песенный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года, в 2022 году его аудитория превысила 161 миллион зрителей.
  • Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах.

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