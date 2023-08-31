Джозеф Биггс из Proud Boys получил 17 лет за участие в штурме Капитолия

Федеральный судья в четверг приговорил бывшего лидера ультраправой группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Джозефа Биггса к 17 годам тюремного заключения. Ранее суд присяжных признал Биггса виновным в подстрекательстве к заговору и в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает Reuters.

Тысячи сторонников Дональда Трампа атаковали Капитолий, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.



Окружной судья Тимоти Келли заявил, что своим приговором он "не пытается преуменьшить масштабы насилия" 6 января 2021 года. Он, однако, отметил, что это событие все же не привело к массовым человеческим жертвам. Поэтому, по мнению судьи, вынесение более сурового приговора, на чем настаивали прокуроры, было бы несоразмерным.



Перед вынесением приговора Биггс попросил прощения за свои действия.

В связи с нападением на Капитолий было арестовано более 1100 человек. Из них более 630 человек признали свою вину, и не менее 110 были осуждены.



В ходе беспорядков или вскоре после них погибли пять человек, включая полицейского, более 140 сотрудников полиции получили ранения. Капитолию был нанесен многомиллионный ущерб.