Суд в США вынес самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

Cуд округа Колумбия в США приговорил жителя Техаса Гая Реффитта к семи годам и трем месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Это самый большой срок в деле о попытке вооруженных сторонников Дональда Трампа захватить Капитолий.

Гая Реффитта обвиняли в том, что он пронёс на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие и в самом начале мятежа призвал толпу прорваться через полицейских и побежать вверх по лестнице, чтобы проникнуть в здание. Сторона обвинения назвала его "главарем" демонстрантов. "Он зажег спичку, от которой начался пожар", - заявили обвинители. Кроме того, по возвращении в Техас он угрожал своим сыну и дочери в случае, если те выдадут его ФБР. "Предателей расстреливают", - сказал Реффит 18-летнему сыну, который, тем не менее, дал показания против отца ФБР, а затем и в суде.

Присяжные, видевшие видеозаписи действий Реффитта у Капитолия и выслушавшие показания его родных, признали его виновным по всем статьям.

Обвинение просило назначить Реффитту 15 лет заключения, считая, что преступление было заранее спланированным насильственным действием против законной власти.

Адвокат Реффитта доказывал, что, хотя его подопечный и нарушил закон, сам он в здание Капитолия не прорвался. Защита просила судью дать Реффитту не более двух лет тюрьмы.

49-летний Рефитт состоит в ультраправой группировке "Трехпроцентники", призывающей бороться с федеральными властями США и всеми средствами защищать право на владение оружием.