Джудит Хагай из числа заложниц ХАМАС объявлена погибшей

Имеющая двойное гражданство Израиля и США Джудит Вайнштейн-Хагай, захваченная при нападении боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, была убита в тот же день, и её тело остаётся в секторе Газа. Такое заявление сделала община кибуца Нир-Оз, в котором жили супруги. Палестинская радикальная группировка ХАМАС признана террористической в США и Европейском союзе.

70-летнюю Вайнштейн-Хагай считали самой пожилой заложницей из числа женщин, которые остаются в руках экстремистов в секторе Газа. Однако 28 декабря представители её кибуца Нир-Оз сообщили, что Джудит нет в живых со дня атаки на Израиль в первых числах октября.

Ранее в декабре, 23-го числа, было подтверждено, что в день октябрьского теракта был убит и муж Джудит - Гади Хагай. Его тело также удерживается экстремистами, но никаких других подробностей не приводится.

Семейная пара оказалась в числе около 250 человек, взятых группами джихадистов в заложники в расположенных недалеко от границы с сектором населённых пунктах и на армейских постах. Свыше ста похищенных с тех пор были освобождены, многих из них обменяли на палестинских заключённых израильских тюрем.

129 пленников, по данным Израиля, до сих пор считаются пропавшими без вести в Газе. Это число включает имена 23-х человек, которые, предположительно, могли быть убиты.

Трое заложников по ошибке были застрелены служащими израильской армии в ходе операции в секторе Газа, о чём сообщили сами военные.