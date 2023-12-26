Премьер Израиля назвал три условия для прекращения войны в Газе

Для прекращения боевых действий израильской армии в секторе Газа группировка ХАМАС (признанная террористической в США и Евросоюзе) должна быть уничтожена, регион — демилитаризован, а палестинское общество — дерадикализовано. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, если ХАМАС продолжит существование, то её нападения на Израиль продолжатся. Для победы над джихадистами нужно ликвидировать их военный потенциал и положить конец политическому господству группировки в Газе.

"Уничтожая ХАМАС, Израиль продолжит действовать в полном соответствии с международным правом. Это особенно сложно, поскольку неотъемлемой частью стратегии ХАМАС является использование палестинского гражданского населения в качестве живого щита", — говорится в публикации.

Демилитаризация Газы, по словам Нетаньяху, будет означать, что территория сектора никогда не будет использоваться для нападения на Израиль. Для этого по периметру сектора необходимо создать зону безопасности и отслеживать в регионе контрабанду оружия, утверждает премьер-министр.

Нетаньяху не пояснил, в чём, по его мнению, будет заключаться дерадикализация палестинцев, но упомянул Германию и Японию после победы союзников во Второй мировой войне.

"Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев. Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его", — утверждает Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер раскритиковал руководство Палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом, который не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

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