Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Единая Россия" добавляет выступающих за войну в базу своих сторонников

руководители "Единой России": Турчак, Медведев, Грызлов

Партия "Единая Россия" добавляет в базу своих сторонников тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину, и удаляет тех, кто сомневается в его успехе. Об этом газете "Ведомости" рассказали два источника.

По словам собеседников газеты, для обновления базы в партии анализируют социальные сети – в первую очередь "ВКонтакте" и "Одноклассники" – с помощью специальных алгоритмов. Уведомляются ли граждане о включении в список сторонников партии или исключении из него, не уточняется.

"Искусственный интеллект выявляет в соцсетях сторонников партии, им присваиваются определённые баллы – за лайки, за то, что они состоят в тех или иных группах, и другую активность. После этого проводили сверку с тем, состоят ли эти люди в нашей базе сторонников", – рассказал источник "Ведомостей".

Другой собеседник подтвердил, что в ходе анализа соцсетей партия находит одобряющих войну в Украине. Параллельно с этим, по его словам, проводится "чистка рядов": тех, кто публично высказывает сомнения в успехе "спецоперации", из базы сторонников "Единой России" удаляют.

По сведениям газеты, ранее список лояльных партии "сильно почистили": из 25 миллионов человек в нём осталось лишь 9 миллионов. Позже в базу добавили ещё четыре миллиона – теперь сторонниками "Единой России" числятся 13 миллионов россиян.

К президентским выборам 2024 года базу планируют расширить до 30 миллионов человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG