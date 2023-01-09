"Единая Россия" добавляет выступающих за войну в базу своих сторонников

Партия "Единая Россия" добавляет в базу своих сторонников тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину, и удаляет тех, кто сомневается в его успехе. Об этом газете "Ведомости" рассказали два источника.

По словам собеседников газеты, для обновления базы в партии анализируют социальные сети – в первую очередь "ВКонтакте" и "Одноклассники" – с помощью специальных алгоритмов. Уведомляются ли граждане о включении в список сторонников партии или исключении из него, не уточняется.

"Искусственный интеллект выявляет в соцсетях сторонников партии, им присваиваются определённые баллы – за лайки, за то, что они состоят в тех или иных группах, и другую активность. После этого проводили сверку с тем, состоят ли эти люди в нашей базе сторонников", – рассказал источник "Ведомостей".

Другой собеседник подтвердил, что в ходе анализа соцсетей партия находит одобряющих войну в Украине. Параллельно с этим, по его словам, проводится "чистка рядов": тех, кто публично высказывает сомнения в успехе "спецоперации", из базы сторонников "Единой России" удаляют.

По сведениям газеты, ранее список лояльных партии "сильно почистили": из 25 миллионов человек в нём осталось лишь 9 миллионов. Позже в базу добавили ещё четыре миллиона – теперь сторонниками "Единой России" числятся 13 миллионов россиян.

К президентским выборам 2024 года базу планируют расширить до 30 миллионов человек.