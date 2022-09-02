"Единая Россия" удалила из базы своих сторонников 15 миллионов человек

Партия "Единая Россия" сократила официальное количество своих сторонников в два с половиной раза – до 10 миллионов человек. Из базы удалили в том числе тех, кто лайкал посты оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом РБК рассказали источники в "Единой России".

Один из собеседников уточнил, что из базы удаляли всех, "в чьих данных были хоть какие-то сомнения – номер телефона, дата рождения и так далее". Также из списка сторонников вычеркнули тех, кого партия сочла нелояльными. В партии использовали специальную программу по анализу социальных сетей. Если выяснялось, что сторонник "Единой России" ставил лайки Навальному, то из базы его удаляли, объясняет источник РБК.

Собеседники сообщили, что партия уже приступила к увеличению числа своих сторонников. К выборам президента России, которые должны пройти в 2024 году, базу планируют расширить до 30 миллионов человек.

Для этого депутатам от "Единой России" определили KPI по привлечению сторонников, рассказали партийные источники РБК. До конца года каждый депутат, в зависимости от своего положения в иерархии власти, должен добавить в базу от 50 до 1500 сторонников. По словам собеседника издания, "строго не спрашивают" только с депутатов, посещающих самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".