"Единая Россия" хочет запретить въезд в страну русофобам

В "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Документ, по его словам, предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, которые:

возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;

оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники;

распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны;

пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику;

а также одобряют преступления нацистов.

Изменения вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". МВД как уполномоченный орган поддержало законопроект, сообщил депутат.

По словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве". О чём конкретно идёт речь, он не уточнил.

На прошлой неделе МВД запретило въезд в Россию на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Беларуси Исфандияру Вагабзаде из-за высказываний в интернете, "разжигающих межнациональную рознь". В эфире телеканала KANAL13 Вагабзаде назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "старым ослом" и заявил, что он и его "нация" "воняют как свинья".

На тот же срок запрещён въезд в Россию организатору так называемых языковых патрулей в Казахстане – Куату Ахметову.