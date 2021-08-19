"Единая Россия" хочет запретить въезд в страну русофобам

В "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.
Документ, по его словам, предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, которые:
- возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;
- оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники;
- распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны;
- пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику;
- а также одобряют преступления нацистов.
Изменения вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". МВД как уполномоченный орган поддержало законопроект, сообщил депутат.
По словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве". О чём конкретно идёт речь, он не уточнил.
На прошлой неделе МВД запретило въезд в Россию на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Беларуси Исфандияру Вагабзаде из-за высказываний в интернете, "разжигающих межнациональную рознь". В эфире телеканала KANAL13 Вагабзаде назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "старым ослом" и заявил, что он и его "нация" "воняют как свинья".
На тот же срок запрещён въезд в Россию организатору так называемых языковых патрулей в Казахстане – Куату Ахметову.
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