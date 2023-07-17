"Единая Россия" предложила затруднить доступ к препаратам для аборта

В России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" в Госдуме.
По его словам, на заседании обсуждались среди прочих демографические вопросы – в частности, ограничение продажи и учёт препаратов для прерывания беременности. "Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить", – сказал Мурашко.
В своём отчёте о встрече "Единая Россия" про обсуждение этого вопроса не упомянула.
Медикаменты для аборта применяют на ранних сроках беременности. В России их официально поставляют только в лицензированные клиники.
- Российские власти часто оправдывают свои репрессивные меры "заботой о демографии". В частности – дискриминацию квир-сообщества, запрет на трансгендерный переход и желание законодательно запретить в стране идеи чайлдфри.
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