"Единая Россия" предложила затруднить доступ к препаратам для аборта

В России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" в Госдуме.

По его словам, на заседании обсуждались среди прочих демографические вопросы – в частности, ограничение продажи и учёт препаратов для прерывания беременности. "Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить", – сказал Мурашко.

В своём отчёте о встрече "Единая Россия" про обсуждение этого вопроса не упомянула.

Медикаменты для аборта применяют на ранних сроках беременности. В России их официально поставляют только в лицензированные клиники.