Путин утвердил стратегию безопасности российских детей

Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России на период до 2030 года. Соответствующий указ российского президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Основными целями документа, среди прочих, называются снижение детской смертности и уровня травматизма детей, а также "воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России".

Ожидается, что цели будут достигнуты путём развития безопасной инфраструктуры, а также через формирование безопасной информационной среды для детей, укрепление института семьи и поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.

План мероприятий в рамках стратегии будет разработан до конца года.

Стратегия комплексной безопасности детей утверждена на фоне возобновлении дискуссии о праве женщины на аборт и обсуждения законодательной инициативы запретить пропаганду чайлдфри – идеологии сознательного отказа от родительства. Что именно будет считаться пропагандой бездетной жизни не сообщается.

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