Ефрейтор РФ рассказал о десятках желающих уволиться сослуживцев

Десятки военнослужащих 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады российской армии из города Улан-Удэ заявили командованию, что хотят уволиться со службы, чтобы не воевать в Украине. Командование, как утверждается, оказывает на них давление и угрожает отправить в СИЗО за отказ выполнять приказы. Об этом сообщает телеканал Настоящее Время со ссылкой на военнослужащего бригады, ефрейтора Илью Каминского, который по-прежнему настроен вернуться домой.

Накануне глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова опубликовала обращение матери Каминского Оксаны Плюсниной. По словам Плюсниной, ее сын находится в Украине с начала войны и служит в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. 28 апреля Каминский написал рапорт "по семейным обстоятельствам", так как у него родился ребенок. После этого он еще несколько раз писал рапорты, последний 11 июля был "об отказе от боевых действий". Начальство их не рассмотрело, говорит Плюснина. Пословам матери, воевать отказалось "очень много бойцов", у которых ранее забрали документы под предлогом того, "что они могут попасть в плен".

После публикации этого обращения Настоящему Времени удалось связаться с Каминским. "Приезжали люди из военно-следственного отдела по Херсонской и Днепропетровской области, заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, мы писали порядка… За себя буду говорить, я писал около 20 рапортов. Ни один не был рассмотрен", – говорит Каминский. По его словам, десятерых солдат бригады, которые отказались воевать, держат взаперти в гараже и могут в ближайшее время отправить в СИЗО в Луганске. Каминский при этом сослался на сослуживца, который, по его словам, общался с этими солдатами.

Ранее военнослужащие 11-й ДШБ заявили Настоящему Времени, что 78 человек из бригады были настроены уволиться и покинуть территорию Украины, но после давления командования около 50 из них передумали увольняться.

В распоряжении Настоящего Времени оказалась, как утверждается, аудиозапись разговора подполковника Агафонова, заместителя командира бригады по военно-политической работе, с военнослужащими 11-й ДШБ, на которой он предлагает облегчённые, на его взгляд, варианты для продолжения службы, например, охрану командного пункта или артиллерийских расчётов. Также на записи предположительно Агафонов говорит, что 8 человек из состава бригады, которым "описали статью о невыполнении приказа", передумали увольняться и "уже очень сильно хотят в строй".

Ранее фонд "Свободная Бурятия" сообщал о 150 военнослужащих из Бурятии, которые отказались продолжать участие в военных действиях. Неясно, входят ли в это число военносдужащие 11-й ДШБ, или речь идёт о каких-то других военных. Российское военное командование пока не комментировало ни это, ни последующие сообщения.