Его одержимость

"Ощущение будущего исчезло": на что российские элиты жалуются западным журналистам?

"Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают," - цитирует британская газета Guardian предпринимателя, близкого к Кремлю. По словам этого и других анонимных собеседников издания, в окружении президента России растёт понимание, что всё чаще лидер принимает "саморазрушительные решения". "Чиновники и военные рисуют ему розовые картинки," а Путин убеждает внутренний круг, что его армия захватит Донбасс до конца года. "Он одержим Донбассом и не остановится раньше," - говорит собеседник Guardian.

Рост тревоги и недовольства властью фиксирует и государственная социология. Политологи внутри России ищут в этих цифрах сигнал грядущих перемен и ждут от Администрации президента объяснений: какой дальше план. Александр Харичев, начальник управления АП по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, говорит политтехнологам, что в 2026 году государство будет лечить население от иностранного влияния и тревоги.

К чему это приведёт, в эфире "Лицом к событию" рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.

