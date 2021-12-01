"Его уничтожают на глазах у всех". Блогеры в защиту Юрия Хованского

Видеоблогер Юрий Хованский в описании своего YouTube-канала называет себя "первым стендап-комиком в рунете". Скандальные ролики, в которых он максимально глумливо высмеивает все и вся, принесли ему славу, более 4,5 миллионов подписчиков и многочисленные конфликты с теми, кого он критиковал, в основном с другими музыкантами и блогерами. Летом против Хованского возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке. Хованский не публиковал эту песню на своем канале - он исполнил ее в стриме на канале другого блогера, но запись попала в сеть недавно и привлекла внимание силовиков.

Сейчас Юрий Хованский находится в СИЗО. По статье 205.2 ему грозит до 7 лет лишения свободы. Между тем он утверждает, что запись песни, из-за которой на него завели дело, была сделана еще в 2012 году, когда статьи 205.2 не существовало - она появилась только в 2016-м. В открытом письме, которое он написал несколько дней назад из СИЗО, он рассказал, что на него и на его семью давят, добиваясь от него "признания", что песня была исполнена в 2018-м.

Открытое письмо Юрия Хованского Девять лет назад, в 2012 году я аморально и глупо пошутил, исполнив песню, за которую сейчас сижу за решёткой. На протяжении этих девяти лет я неоднократно раскаялся, принёс извинения и сделал благотворительное пожертвования в фонд помощи жертвам терроризма. Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения, но по закону у этого проступка истекли сроки давности. Статья 205.2 и 2 в том виде, в котором мне её предъявляют, появилась только в 2016 году. Это прекрасно известно мне, вам и следователям ГСУ, которые держат меня в СИЗО, продлевая арест месяц за месяцем. Я был готов терпеть и ответить за свою песню по закону, но то, что со мной происходит, никак не попадает под определения законности. Несмотря на то, что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придётся отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей. Четверо городских сумасшедших дали показания о том, что были свидетелями моего исполнения этой песни, и дело было в 2018. Их показания смехотворны, но когда я их читал, мне не хотелось смеяться - мне хотелось плакать. Суд принял эти показания – судья даже не повёл бровью, когда читал этот бред. При этом все многочисленные доказательства защиты о том, что песня была в 2012, просто игнорируются. На одной чаше весов - нотариально заверенные факты, на другой - показания людей, которые не знают, что такое «стрим». Все четыре свидетеля, как ни странно из Санкт-Петербурга, что очень удобно для местного ГСУ. Я надеялся, что смогу оспорить это в суде по существу, но недавно ко мне в СИЗО пришёл руководитель следственной группы по моему делу и не уведомил моих адвокатов, пришёл тайком и выдвинул мне условия: 1) Я должен дать показания, что пел ту песню в 2018. 2) Я должен отказаться от своих адвокатов. 3) Я должен взять их адвоката. Если я выполню эти условия, то они перестанут назначать бесконечные экспертизы, передадут дело в суд, где я получу штраф и выйду на свободу. Если же я откажусь от этих условий, всё будет обставлено так, будто я «ушел в отказ», и мне дадут реальный тюремный срок. Я уже один раз поверил этому следователю - он обещал отпустить меня на подписку о невыезде, если в самом начале дам показания и не буду брать 51 статью. Я сказал ему, что больше не верю ему и не собираюсь признаваться в том, чего не совершал. В ответ он дал мне на раздумие два дня и сказал, что в случае отказа проблемы будут не только у меня, но и у Маши – моей любимой. До этого опера уже угрожали мне подбросить ей наркотики, если она не заберёт жалобу. Через два дня следователь отправил мои компьютеры на экспертизу, хотя они уже были осмотрены, причём не в ГУВД, а в ФСБ. Копию постановления о назначении этой экспертизы мои адвокаты не могут получить до сих пор - им просто отказывают. Следователь также запретил адвокатам присутствовать со мной при следственном действии – это неслыханное нарушение моих конституционных прав: люди в крестах не верят, что такое вообще возможно. Но я теперь знаю, что с такими людьми в следственном комитете возможно всё. Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда ещё мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. На дворе ведь не 37й год, думал я. Теперь я уже не знаю, что думать. Я прошу, нет, я умоляю - помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что-то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей! Ведь закон должен соблюдаться даже в отношении тех, кто вам не нравится. Я был не самым лучшим человеком на воле, но разве это повод оправдывать методы НКВД, которые ко мне применяются? Подумайте, у меня 4,5 миллиона подписчиков, а у следственного комитета ушло всего четыре лжесвидетеля, чтобы сломать мою жизнь. Сколько им потребуется, чтобы сломать вашу? Каждый третий в крестах сидит исключительно по «показаниям» таких вот «свидетелей». Это может быть ваш муж, ваш брат, ваш сын. Сейчас решается не просто моя судьба, сейчас определяются рамки вседозволенности, которую позволяют себе следственные органы. Ведь любой человек может зайти в веб-архив и убедиться, что я пел ту песню в 2012. Ведь нельзя же, чтобы судьи смотрели на чёрное и выносили постановление о том, что это белое. Нельзя допустить, чтобы людей судили не по закону, а из-за общественного резонанса. Нельзя позволять этим оборотням в погонах угрожать нашим близким. Прошу вас, помогите мне! Без вас они просто меня убьют.

Это не первое письмо Хованского из СИЗО, но именно этот текст вызвал в соцсетях наиболее широкий отклик.

Сталингулаг

Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО, где его продолжают удерживать уже больше полугода, и это самый настоящий документ эпохи. В своём письме Юрий просит о помощи, буквально умоляет, рассказывает, как ему плохо, при всем при том, что он понимает, как понимают и все вокруг, что ему никто не поможет. Хованский рассказывает о давлении следствия, угрозах его девушке, недопуске адвокатов, и весь этот ужас происходит на глазах у миллионов людей, которые все, как один, понимают, что в инкриминируемом ему преступлении Юрий не виноват, но это ничего не меняет. Ничего не происходит. Блогер продолжает сидеть, а его имя продолжает числиться в списке экстремистов. А главными и самыми страшными строками его письма несомненно являются слова: «Подумайте, у меня 4,5 миллиона подписчиков, а у следственного комитета ушло всего четыре лжесвидетеля, чтобы сломать мою жизнь. Сколько им потребуется, чтобы сломать вашу?». И ответить на этот страшный вопрос я думаю, каждый должен сам

Татьяна Фельгенгауэр

Прочитайте открытое письмо Юрия Хованского. Задумайтесь. Это пишет человек, попавший в пасть репрессивного чудовища, которое до этого точно так же при помощи ложных свидетельств или выдуманных доказательств прессовало политических активистов. И да, давление на семью - стандартный инструмент этого чудовища. У Навального брата сажали по таком принципу. Но вы ведь говорили, что вас это не коснётся, так как вы не занимаетесь политикой?

А теперь ещё раз перечитайте письмо Юрия Хованского. Задумайтесь. Скажите себе честно: вас сожрут следующим, если вы так и будете считать, что «дыма без огня не бывает» и «тут все не так однозначно».

Капитан Эн

Я думаю, письма Хованского будут публиковать в учебниках истории, как наиболее точно передающие суть периода, в котором мы сейчас живем. Это что-то невероятное, во что его история вылилась. Оглядываясь назад, кажется, что именно к роли символа нашего [кошмара] он всю жизнь и шел.

Не нужно быть поклонником Хованского или одобрять ту самую песню, чтобы возмутиться тем, как человеку ломают жизнь по чьей-то прихоти, в обход всех законов, констатируют комментаторы.

Александр Удиков

Почитал письмо Хованского. Он никогда мне не нравился. Но это очень откровенный крик души. Это страшно. И даже почерк так похож на мой. Ужасно, ведь вся эта история, как мне кажется, возникла именно ради новых звездочек на погонах. А вы как думаете?..

Артем Дзюба

Да, все мы знаем, что он недозволительно глумливо спел про теракт. В культуре, где принято смеяться над "миллиардами расстрелянных лично Сталиным", еще и не такое услышишь. Но этот человек совершенно точно не должен испытывать то, что испытывает. Если следствие позволяет себе такое с ним, очень публичным человеком, то что оно может сделать с любым из нас, кто не так взглянет на человека в погонах или его историю.

Илья Яшин

Уже полгода блогер Юрий Хованский сидит в тюрьме. Он никого не убил, ничего не украл — всего лишь глупо пошутил, спев дурацкую песню.

Глупой шутки оказалось достаточно, чтобы из человека сделали террориста и врага государства

Шутку эту обнаружил в интернете доблестный борец с экстремизмом из Центра Э. А дальше всё пошло по накатанной. Рапорт, уголовное дело, спецназ ФСБ врывается в квартиру. В новостях рассказывают, что спецслужбы обезвредили опасного преступника, который «глумился над жертвами теракта и призывал к новым убийствам». Испуганный Хованский на камеру признает вину и просит прощения.

И всё — глупой шутки оказалось достаточно, чтобы из человека сделали террориста и врага государства. Потому что систему надо кормить сломанными жизнями, а силовикам требуются раскрываемость, отчетность и звезды на погонах.

Хованский буквально кричит из-за решетки и просит о помощи. Пишет: «Не верю, что всё будет хорошо. Следствие нашло подставных свидетелей, они дали лживые показания. Этих беспредельщиков не остановить. Я по сути уже мёртв. Они приговорили меня к смерти».

И честно — у меня холод по коже от его писем.

Хотя скажу откровенно: этот парень всегда меня раздражал. И за то, что рекламировал путинские выборы. И за то, что хамил артистам, которые выходили на акции протеста. За весь этот хамский снобизм, сортирный юмор…

Но теперь это всё не имеет значения.

Потому что каким бы ни был человек, невозможно спокойно наблюдать, как его мучают и уничтожают на глазах у всех.

Алексей Терёшин

Жалко Юру нереально, лет 7, наверное, его смотрел. Ну да, алкоголик, матершинник и на язык абсолютно невоздержаный, послать мог кого угодно. Но совершенно при этом не злобный, открытый, наивный... Есть петиция за освобождение, если кому не трудно - подпишите, пожалуйста...

Ира Москалева

Никогда не думала, что мне будет жаль Хованского. Но наше государство рождёно, чтоб нереальное сделать былью, походу

Даниил Юрьевич

Юрия Хованского безусловно давно пора отпустить домой с миром. Статьи 205.2 УК РФ в 2012 году не существовало, и на этом в объективной стороне «преступления» точка. Нравственный же аспект не требует СИЗО и сил легитимного государственного насилия.

Ну, а сострадание и милосердие, как это ни удивительно, можно и нужно испытывать не только к приятным, но и к глубоко неприятным мне, тебе и обществу лицам. Они тоже заслуживают справедливости. Как это ни удивительно порой.

3 ноября суд продлил Хованскому срок содержания под стражей еще на 2 месяца. В своем обращении к суду блогер сказал: "Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. Да, у меня дурацкое чувство юмора. Неужели это причина ломать мою жизнь? Меня просто держат в СИЗО, подрывая моё здоровье, мою веру в человечество".

Русский Футурист

Когда же отпустят Хованского?

Слабого, мягкого человека, в лучшем случае сетевого тролля, но никак не матерого террориста, мучают на глазах у миллионов его бывших зрителей, теряющих веру в правосудие и, главное, милосердие нашей системы.

Нарцисс Оксимирон получил широкую поддержку общественности, рассказав о пощечине 10-летней давности. Хованский в СИЗО пять месяцев, проведет еще два — а значит и Новый год.

Ловят у нас кровавых убийц, бандитов, садистов. И рядом Хованский. И жопы

Он болеет, ему плохо. Послушайте как дрожит его голос. Простой паренек давно раскаявшийся в совершенной глупости и умоляющий о прощении. Глупости, кстати, неподсудной — русский журналист Залго давно все разложил по полочкам.

Ведь есть же реальные успехи, есть пойманный упырь заколовший человека из-за крипты, есть пойманный псих-басаевец — ловят у нас кровавых убийц, бандитов, садистов. И рядом Хованский. И жопы. Зачем?

Тем более сейчас, когда как никогда очевиден главный запрос общества — курс на социальное государство. Социальное, гуманное, ценящее своих граждан, не дающее их в обиду где бы они не попали в тяжелую ситуацию — заграницей или у себя дома.

Максим Мирович

По-моему, из писем Хованского очевидно, что его ломают в тюрьме в лучших традициях эпохи ГУЛАГа — путём шантажа выбивая показания, которые в суде будут в выгодном свете представлять сторону следствия. Якобы Хованский сам признался, что спел песню в 2018-м году, и таким образом его действия попадают под действия статьи УК. Я не смотрел канал Хованского и не уважал его как блогера — но как человека его бесконечно жаль, очевидно что одной глупой песней он не заслужил такого.

А знаете что самое интересное? Что Хованский раньше в принипе вполне комплиментарно отзывался о политической системе в нынешней России и даже был помощником депутата партии ЛДПР (такого же осколка КПСС, как и большинство партий в Госдуме РФ). Этим же прославился и рэпер Моргенштерн — который как-то в интервью назвал Россию "страной возможностей", а недавно был вынужден бежать из страны через Смоленск.

Сергей Лапшин

Вчерашний фриковатый блогер стал полноценным политзаключённым

По давлению на Хованского в СИЗО и требованиям отказаться от адвоката, можно предположить что дело идёт не совсем как бы хотелось следствию. Признательных показаний полноценно добиться не удалось, подозреваемый постоянно подсвечивает «особенности» правосудия и вчерашний фриковатый блогер стал полноценным политзаключённым. Находятся популярные спикеры, которые «мочат» Хованского, но говноедов таких немного, к счастью.

Некоторые провластные блогеры действительно считают, что происходящее - в порядке вещей.

Сергей Стиллавин

Блоггера Хованского взяли за жабры за оправдание терроризма.

Вспомнил этого типá: несколько лет назад наблюдал пару его роликов - что-то прогонял, посасывая пивко. Думал, обычный пустозвон «из новых».

Оказалось, взялся за гитару и набренчал на 5 лет.

(...)

Это уголовное дело, по которому блоггер, кстати, уже признал свою вину, позволяет сделать два вывода.

Во-первых, хронический пивной алкоголизм разрушает мозг и сбивает прицел - человек явно потерял социальную ориентацию и решил, что выпендриваться можно каким угодно способом. Алкоголь реально убивает критическое мышление.

И во-вторых, от орды блоггеров начинает конкретно подташнивать: мудакам уже по 30 лет, а они не понимают, что такое ответственность за слова. И самое мерзкое, что они учат тупой молодняк точно так же бесконтрольно раскрывать свою пасть, хотя за гнилой базар, как известно, можно (и нужно!) огрести по полной программе.

Не пора ли нашему обществу осознать, что публичные персонажи вроде Хованского оказывают негативное воспитательное воздействие на новые поколения и что с такими воспитанниками страну ждёт только крах в недалёком будущем?

#срамота

Похоже, борьба за идеологическое воспитание молодежи в нужном ключе становится в околовластных кругах популярной и востребованной темой, а это значит, что подобных дел в ближайшее время мы можем увидеть еще немало. Одновременно с историей Юрия Хованского развивается и сюжет с рэпером Алишером Моргенштерном, с которым власти пытаются "договориться" о поддержке Путина в обмен на отказ от преследования за неудачные высказывания. В прокремлевских телеграм-каналах ходит ссылка на статью Наталии Осиповой на сайте РИА Новости, которую Маргарита Симоньян перепостила в своем канале с припиской "Очень важная статья. Почитайте."

Иван Филиппов

сказать, что это "текст", пожалуй сложно, авторка просто наблевала на клавиатуру словами, но основной посыл тем не менее понятен, пусть он и не выражен напрямую: ни авторка, ни её хозяева не понимают следующее поколение, не хотят понимать и не будут пытаться понять. они будут его шеймить, ломать об колено и повторять ровно все те ошибки, которые в 80е годы исполнила советская власть. просто тогда было "Рагу из "Синей птицы", а сейчас - "Поколение Моргенштерна". вероятно и результат будет точно такой же.

ну и, наверное, главное. тех, кого авторка текста называет "поколением Моргенштерна", можно ведь и иначе назвать, разве нет? это ведь "поколение Путина". молодые люди, которые при Путине родились и при Путине живут. только вот вслух произносить эту мысль крамольную почему-то никто в риа новости не захотел.

О том, какое "воспитательное воздействие на новые поколения" оказывает неиллюзорная возможность в любой момент лишиться свободы за неудачную шутку или комментарий, в провластных блогах не пишут. Между тем именно это и следовало бы называть террором, отмечают некоторые комментаторы.

Олег Кашин

Невозможно даже просто смотреть прямо в глаза этому ужасу, и если говорить всерьез о терроризме — вот же он, настоящий теракт, когда схватили Хованского, а страшно всем, и равнодушие, будучи очевидным защитным механизмом, стоит считать полноправной частью этого теракта — примеряй на себя и имей в виду, что когда тебя будут утаскивать в клетку, мимо будут торопиться по своим делам прохожие, делающие вид, что их это не касается.

Прикладная социопатия

да, ведь это и есть террор. Самый что ни есть, классический, беспримесный. Почитайте определение в Википедии. И если вам сегодня пофигу — что там мне какой-то блогер Хованский? — то тем самым именно вы оправдываете терроризм. Свободу Хованскому!

Блогеры и рэперы начали уезжать из России, не дожидаясь, когда придут и за ними.

Илья Лазаренко

Вслед за пресловутым Моргенштерном из РФ сбежал более приличный Элджей. Очевидно, тоже опасаясь преследования за т. н. «пропаганду наркотиков».

Это хорошо, ситуация развивается в верном направлении. Пусть из-за границы молодежь бунтуют.

Элджей оказался в Лимасоле и был заснят на видео в двух шагах от моего места жительства. Забавно.

Очевидно, что власть в стране теперь принадлежит силовикам, которые могут беспрепятственно расправляться с кем угодно без оглядки на нормы закона, отмечает Дмитрий Гудков:

Вчерашняя статья «Новой» про Тимченко: он пришел в суд заступаться за Зиявудина Магомедова, группа «Сумма», обвинение в создании преступного сообщества. Сначала член кооператива «Озеро» подождал 4 часа под дверью, потом его пустили, поиздевались, отпинали и выкинули.

Доброе утро, кооператив, ну как вам – проснуться в другой стране?

Где главные не воры, а грабители? Не ворюги, я бы даже сказал, а кровопийцы?

И нет больше никакой другой башни Кремля. Снесло окончательно.

«Мемориал» ликвидирует не АП, говорят знающие источники. Хованского с Сафроновым преследуют вполне конкретные люди в погонах, Фургала добивают не политические оппоненты. Куда ни ткни – не найдешь уже хитрых политтехнологов из 90-х, ловких апшных кукловодов из нулевых след простыл. Остались только комиссары в пыльных шлемах.

Того и гляди, придут на Старую площадь и, пальнув в потолок, сплюнут на пол: «Кто тут временные – слазь!»

Естественная историческая логика: сначала вы кормите спецслужбы гражданским обществом, они на нем растут и жиреют, а потом оппоненты кончаются, и каток репрессий переезжает уже вас самих.

Хунта, как и было сказано.