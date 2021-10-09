"Я сдался и больше не вижу никакого смысла бороться, система делает с людьми все, что хочет, ей плевать на то, кто прав и кто виноват. А то, что сотни тысяч человек знают правду, это не имеет никакого значения. Для суда правда – то, что написал в деле следователь и то, что сказал лживый свидетель", – пишет Юрий Хованский, уже 4 месяца находящийся в петербургском СИЗО "Кресты" по обвинению в пропаганде терроризма.

У стендапера и музыканта Юрия Хованского более четырех миллионов подписчиков в YouTube. Но популярность не спасла его от репрессий. 9 июня он был задержан, в его доме прошли обыски. Поводом стала исполненная много лет назад песня, которую Хованский не записывал и не публиковал – запись была сделана во время стрима и выложена в интернет сторонним лицом. В тексте есть слова: "Норд-ост – это было **** [отлично]" и "я хочу, чтобы убили больше русских детей". Сам Хованский утверждает, что всего лишь ёрничал, и не раз просил прощения за свою выходку.

Меня держат по абсолютному беспределу, и я не могу с этим ничего поделать

"‎В 2012 году я спел дурацкую песню. Статьи 205.2 части 2 УК РФ тогда не существовало в том виде, в котором ее мне вменяют. Это прекрасно известно и судам, и следствию, но никто не собирается меня выпускать. Меня держат по абсолютному беспределу, и я не могу с этим ничего поделать, как и мои адвокаты", – пишет Юрий Хованский из тюрьмы. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

"Если из-за каждой дурацкой шутки к тебе будут врываться домой крепкие парни в униформе и класть лицом в пол, так можно зайти далеко. Почему было просто не вызвать его к следователю для разъяснений? Так поступают с вооруженными бандитами и опасными для общества преступниками. А вся опасность Хованского – песня, за которую он уже давно извинился", – объясняет "Новая газета".

10 августа имя Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов, все его счета заморожены. 6 октября Куйбышевский районный суд Петербурга в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей до 8 ноября, отклонив предложение защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Следователь указал, что не успевает закончить расследование, потому что планирует назначить лингвистическую экспертизу и надеется получить запрошенную ранее информацию от "ВКонтакте" и YouTube. Необходимость содержания под стражей он обосновал тем, что Хованский "обладает глубокими познаниями в сфере использования IT-технологий, в том числе познаниями о возможности удаленного удаления информации с электронных носителей".

Перед зданием суда собрались поклонники Хованского, около 200 человек. Поддержать подсудимого пришли хип-хоп-исполнители Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Ресторатор (Александр Тимарцев), блогер Илья Мэддисон.

Многие люди попросту не знают, что песня была исполнена в 2012 году и уголовное преследование из-за нее – нонсенс

"Хочу еще раз сказать огромное спасибо всем, кто пришел вчера поддержать Юру. Я даже не ожидала, что придет так много людей, что полиция перекроет улицу. Отдельное спасибо Илье Мэддисону, который в 5 утра выехал на заседание из Москвы, а также Оксимирону, Антону Власову и Александру Тимарцеву за помощь в освещении ситуации в СМИ. Да, сейчас Юре это не помогло. Но подобными выступлениями ребята помогают разрушить иллюзию, что всё делается правильно и по закону. Ведь многие люди попросту не знают, что песня была исполнена в 2012 году и уголовное преследование из-за нее – нонсенс. Ну а мне и правда пора прекратить выставлять себя на посмешище и приходить к суду с блаженной уверенностью, что вот сейчас-то суд поймёт, насколько неправ, и отпустит Юру. Вчера я была в особенно невменяемом состоянии из-за писем Юры, пришедших накануне, – не буду их публиковать, но, полагаю, вы догадываетесь об их содержании. Было собрано огромное количество положительных характеристик, личных поручительств, в том числе от депутата Василия Власова, были разбиты ВСЕ аргументы, по которым отказали в домашнем аресте в прошлый раз, включая такие, что Юра "безработный и ему негде жить". Поэтому суд озвучил уже привычный аргумент про высокие познания в IT и вытекающую из этого угрозу", – написала после судебного заседания Мария Нелюбова, подруга Юрия Хованского. "Юра сидит в камере с тремя людьми, занимается спортом, активно ведет переписку. Старается держаться, хотя это ему дается с трудом. С каждым новым продлением он все более подавлен", – рассказала она Радио Свобода.

Василий Власов, упомянутый Марией Нелюбовой, был самым молодым депутатом Госдумы VII созыва и первым заместителем руководителя фракции ЛДПР . В 2019 году он назначил Хованского своим помощником на общественных началах, но потом лишил его этой должности из-за "некорректных шуток".

Почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения

"Невозможно не обратить внимания, что нынешний скандал вокруг Юрия Хованского произошел за три месяца до выборов в Госдуму, а поводом для него стал инцидент 10-летней давности. Его крайне неудачная "черная" шутка о теракте. Он еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принес публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР", – размышлял Власов сразу после ареста своего бывшего помощника.

Среди влиятельных недругов Хованского – депутат Госдумы Елена Мизулина, инициативы которой он высмеивал. В 2013 году стендапер составил петицию к Минздраву РФ "О проверке Е.Б. Мизулиной на психическое здоровье". Петиция быстро собрала почти 70 тысяч подписей.

"Ни для кого не секрет, что Елена Мизулина выдвигает все более и более абсурдные законопроекты. (…) Мы не требуем сместить ее с занимаемого поста – она заняла его, соблюдая демократические процедуры, и мы не в праве просто так отстранить ее. Однако своими поступками, законопроектами и заявлениями она демонстрирует профессиональную непригодность, поэтому мы, нижеподписавшиеся, просим Минздрав выделить лучших специалистов для того, чтобы проверить психическое здоровье Елены Мизулиной. Если компетентные органы определят ее непригодной для работы на должности главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, мы считаем необходимым в скорейшем времени освободить ее от обязанностей – психически нездоровым людям не место в Государственной Думе", – говорилось в петиции.



Юрий Хованский рассказывал Радио Свобода о своем замысле:

Нам намекали, что распоряжение пришло из Москвы. Однако имя "заказчика" нам неизвестно

Отвечая на вопрос, не боится ли он репрессий за эту петицию, Хованский говорил: "Если меня будут привлекать за то, что я хочу помочь человеку в плане психического здоровья, за инициативу, которую столько людей поддержали, то это маразм в чистом виде на уровне всего государства. Я человек законопослушный, если государство меня сочтет виновным в чем-то, я с радостью приду, оплачу штраф без каких-либо проблем".

В ту пору он не подозревал, насколько суровым и лишенным чувства юмора может быть государство. Арест за песню, прозвучавшую один раз в 2012 году, принадлежит к числу нелепых уголовных дел, возбуждавшихся в последнее время. Бомж решил высушить носки у вечного огня, и его обвинили в "пропаганде нацизма", юноша опубликовал во "ВКонтакте" фотографию солдат вермахта и был осужден за "демонстрацию нацистской символики", хотя на снимке не было даже свастики.

Преследование Хованского сравнивают и с историей другого известного комика – Ирака Мирзализаде, которому пожизненно запретили въезд в Россию из-за его шутки. Это решение может быть пересмотрено. Поклонники Юрия Хованского тоже надеются на милость государства. Они ищут свидетелей стрима, в котором прозвучала злосчастная песня. В телеграм-канале "Хованский не террорист" более 10 тысяч подписчиков.

После обыска в квартире Хованского пропали 600 тысяч рублей

"Нам намекали, что распоряжение пришло из Москвы. Однако имя "заказчика" нам неизвестно. К сожалению, следствие полностью игнорирует наши доказательства: мне написали 7 свидетелей стрима, на котором была исполнена эта песня в 2012 году. Также мной было заверено огромное количество доказательств в интернете, даже публикации с этой песней от 2012 года. Однако никаких подвижек по делу нет. На прошедшем заседании даже суд отметил бездействие следствия", – рассказывает Мария Нелюбова. Она надеется и на то, что будет проведена служебная проверка по ее жалобам о пропаже 600 тысяч рублей после обыска в квартире Хованского. По словам Нелюбовой, 8 июня она попала в квартиру через несколько часов после начала обыска и увидела пустую коробку на полу. "Я задала вопрос оперативникам про деньги. Они мне сказали, что деньги не изымались, а вся наличность была зафиксирована в описи".

В своём телеграм-канале Мария Нелюбова рассказывает о деле Хованского и просит помощи с поиском доказательств и свидетелей. "В настоящее время собрана очень большая доказательная база, поэтому единственный, на мой взгляд, способ помочь Юре – это максимальная огласка, – сказала она Радио Свобода. – В ближайшее время мы начнем собирать подписи для открытого письма и создадим петицию, и я буду просить максимальной поддержки у пользователей интернета".