Егору Балазейкину запросили шесть лет в воспитательной колонии

Прокурор запросил для 17-летнего школьника Егора Балазейкина, которого обвиняют в попытке поджога двух военкоматов, шесть лет воспитательной колонии общего режима. Об этом сообщает Север.Реалии.

Обвинитель заявил, что подсудимый должен был понимать, что здание могло быть уничтожено, а находившийся внутри дежурный сотрудник мог погибнуть. Прокурор заявил, что считает смягчающим обстоятельством возраст подсудимого, состояние его здоровья, а также явку с повинной. Отягчающим обстоятельством прокурор назвал совершение преступления в период мобилизации.

Балазейкин на заседании суда заявил, что он признает фактические действия обвинения – то, что он подошел к зданию военкомата и бросил бутылку с зажигательной смесью, но не мотивы и цели. Школьник рассказал, что после начала военного вторжения России в Украину он сначала "отнесся к СВО положительно".

"Стал искать информацию в интернете, подписался на "Медузу". После этого отношение стало меняться. Я в телеграме подписался на группы - "Говорит.Москва", "Сота", "База". Я пришел к выводу, что с [присутствием] ВС РФ на территории Украины согласиться не могу. Поэтому я стал разговаривать с окружающими людьми с целью освещения информации об СВО. Я понял, что разговоры бесполезны, и решил что нужно что-то делать, чтобы изменить ситуацию. И пришел к мысли поджога военкомата", – рассказал Балазейкин.

Он в подробностях описал, как сделал сделал бутылки с воспламеняющейся жидкостью, как был одет, какими маршрутами передвигался и как его задержали. Во время допроса Балазейкин уточнил, что на него оказала сильное влияние смерть дяди, который погиб в Украине в июле 2022 года. Он отказался говорить, что он хотел доказать своим поступком. Прокурор в прениях заявил, что Балазейкин не может "прикрываться смертью дяди".

Егор Балазейкин был задержан в конце февраля в городе Кировске по обвинению в попытке поджога военкомата. Изначально ему вменяли статью о хулиганстве, но затем обвинение было переквалифицировано на попытку террористического акта. Позже на школьника завели второе уголовное дело – тоже о попытке поджога военкомата, но уже в Петербурге.

Балазейкин сообщал, что сотрудники ФСБ, приходящие к нему в СИЗО, угрожают избить его, изнасиловать или отправить в психиатрическую больницу. У Балазейкина диагностирован аутоимунный гепатит, в изоляторе у него обострилось заболевание.