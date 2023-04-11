Отца обвиняемого по "антивоенному делу" уволили с работы

Отца 16-летнего школьника Егора Балазейкина, подозреваемого в поджоге двух военкоматов, уволили с работы после визита туда следователей. Начальство объяснило Даниэлю Балазейкину его увольнение тем, что он "не любит фирму". Об этом сообщает "Политзек-Инфо".

Балазейкин работал в этой фирме три года электриком и не имел каких-либо нареканий от руководства.

Егор Балазейкин находится в СИЗО в Санкт-Петербурге. Он был задержан в конце февраля в городе Кировске по обвинению в попытке поджога военкомата. Изначально ему вменяли статью о хулиганстве, но затем обвинение было переквалифицировано на попытку террористического акта. Позже на школьника завели второе уголовное дело – тоже о попытке поджога военкомата, но уже в Петербурге.

Балазейкин сообщал, что сотрудники ФСБ, приходящие к нему в СИЗО, угрожают избить его, изнасиловать или отправить в психиатрическую больницу. Также известно, что он страдает серьёзным хроническим заболеванием, которое требует постоянного лечения.