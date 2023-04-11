Отца обвиняемого по "антивоенному делу" уволили с работы

Отца 16-летнего школьника Егора Балазейкина, подозреваемого в поджоге двух военкоматов, уволили с работы после визита туда следователей. Начальство объяснило Даниэлю Балазейкину его увольнение тем, что он "не любит фирму". Об этом сообщает "Политзек-Инфо".
Балазейкин работал в этой фирме три года электриком и не имел каких-либо нареканий от руководства.
Егор Балазейкин находится в СИЗО в Санкт-Петербурге. Он был задержан в конце февраля в городе Кировске по обвинению в попытке поджога военкомата. Изначально ему вменяли статью о хулиганстве, но затем обвинение было переквалифицировано на попытку террористического акта. Позже на школьника завели второе уголовное дело – тоже о попытке поджога военкомата, но уже в Петербурге.
Балазейкин сообщал, что сотрудники ФСБ, приходящие к нему в СИЗО, угрожают избить его, изнасиловать или отправить в психиатрическую больницу. Также известно, что он страдает серьёзным хроническим заболеванием, которое требует постоянного лечения.
- С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
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