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В Екатеринбурге из-за смога перекрыты дороги

Смог (иллюстративное фото)

Екатеринбург утром 14 октября накрыл смог от тлеющих торфяников. Наибольшей концентрация дыма оказалась в микрорайоне Солнечный. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное превышение нормы вредных веществ.

Из-за задымления и низкой видимости перекрыто движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также на двух участках федеральной трассы "Екатеринбург — Шадринск — Курган". В аэропорту Кольцово задержан вылет семи рейсов, а один прибывающий самолёт был перенаправлен в аэропорт Тюмени.

В микрорайоне Солнечный, который находится в непосредственной близости от тлеющих с 10 октября торфяников, школьников перевели на удалённое обучение, родителям рекомендовали не отводить детей в детский сад, въезд в район ограничили. Жителям города рекомендуют не находиться на улице и не открывать окна.

Синоптики предупредили о том, что до 17 октября погодные условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей.

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